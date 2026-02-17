Clima

Pronóstico del clima para mañana miércoles en EEUU: hay advertencia de inundaciones y tormenta invernal en estos sitios

El Servicio Meteorológico Nacional alertó dónde habrá nevadas fuertes y alertas por inundaciones; revisa el pronóstico del clima para que tomes previsiones

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video California enfrenta alerta por inundaciones y tormentas debido a fuerte sistema invernal

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene activas varias advertencias de inundación y por tormenta invernal para mañana, miércoles 18 de febrero de 2026, en N+ Univision te compartimos en dónde y los detalles del pronóstico del clima para que tomes tus previsiones.

Las inundaciones que se prevén son en Arkansas debido al aumento en los niveles de los ríos Ouachita y Cache, que podrían provocar afectaciones en caminos, parques y zonas agrícolas durante los próximos días.

PUBLICIDAD

Las autoridades prevén inundaciones menores, pero advierten que los niveles del agua superarán los niveles establecidos, por lo que recomendaron a la población mantenerse informada y evitar cruzar áreas con afectaciones.

En el tramo del río Ouachita a la altura de Camden, el nivel del agua se ubicaba la tarde del lunes en 20.2 pies. Sin embargo, los pronósticos indican que el caudal podría superar el nivel de inundación, establecido en 26 pies, y alcanzar un máximo cercano a 27.5 pies entre martes y miércoles.

Las autoridades alertaron que, cuando el río rebasa los 28 pies, zonas como Sandy Beach Park y áreas del paseo ribereño cercanas a Washington Street presentan acumulaciones de agua. También podrían registrarse anegaciones en tramos de la autopista estatal 7 y accesos vinculados a la 79B.

Más sobre Clima

¿Dónde se espera una gran tormenta invernal en Estados Unidos? Aquí debes tener cuidado
3 mins

¿Dónde se espera una gran tormenta invernal en Estados Unidos? Aquí debes tener cuidado

Estados Unidos
Pronóstico del clima para hoy martes en EEUU: ¿En dónde hay alerta por nevadas y condiciones críticas para incendios?
3 mins

Pronóstico del clima para hoy martes en EEUU: ¿En dónde hay alerta por nevadas y condiciones críticas para incendios?

Estados Unidos
EEUU registrará temperaturas de hasta 30 grados desde San Antonio hasta Minneapolis
2 mins

EEUU registrará temperaturas de hasta 30 grados desde San Antonio hasta Minneapolis

Estados Unidos
Emiten Alerta por tornado: estos son los estados en riesgo
3 mins

Emiten Alerta por tornado: estos son los estados en riesgo

Estados Unidos
Pronóstico del tiempo para nevadas en Estados Unidos durante San Valentín: ¿Cómo será el clima este sábado?
2 mins

Pronóstico del tiempo para nevadas en Estados Unidos durante San Valentín: ¿Cómo será el clima este sábado?

Estados Unidos
¿Cuál es el pronóstico del tiempo para nevadas en Estados Unidos? Así será el clima hoy viernes
2 mins

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para nevadas en Estados Unidos? Así será el clima hoy viernes

Estados Unidos
Meteorológico Nacional advierte que efecto lago afectará estas zonas en Nueva York en febrero
1 mins

Meteorológico Nacional advierte que efecto lago afectará estas zonas en Nueva York en febrero

Estados Unidos
Pronóstico del clima hoy jueves 12 de febrero de 2026 en Estados Unidos: ¿Dónde habrá lluvia, nieve y frío?
3 mins

Pronóstico del clima hoy jueves 12 de febrero de 2026 en Estados Unidos: ¿Dónde habrá lluvia, nieve y frío?

Estados Unidos
Advertencia de tormenta invernal hoy miércoles en EEUU: esto dijo el NWS sobre el pronóstico
2 mins

Advertencia de tormenta invernal hoy miércoles en EEUU: esto dijo el NWS sobre el pronóstico

Estados Unidos
Alerta por tormenta invernal hasta el miércoles 11 de febrero en EEUU; ¿qué lugares serán afectados?
2 mins

Alerta por tormenta invernal hasta el miércoles 11 de febrero en EEUU; ¿qué lugares serán afectados?

Estados Unidos
  • La advertencia para esta zona estará vigente desde la mañana del martes hasta el jueves por la noche.

Más al sur, en el punto conocido como Thatcher Lock and Dam (L&D), el río Ouachita mostraba un nivel de 77.5 pies la tarde del lunes. El nivel de desbordamiento está fijado en 79 pies y se espera que el cauce alcance hasta 79.5 pies el jueves por la tarde.

  • El periodo de mayor riesgo está previsto desde la noche del miércoles hasta el domingo por la mañana, con descenso gradual a partir del sábado. Las zonas impactadas incluyen sectores de los condados de Bradley, Union y Calhoun.

H

ay advertencia de inundación activa hasta nuevo aviso

El NWS también confirmó que el río Cache, cerca de Patterson, hay advertencia de inundación hasta nuevo aviso, ya que registra niveles por encima del umbral de inundación. La medición más reciente marcó 9.4 pies, superando el nivel de referencia de 9 pies.

PUBLICIDAD

Se anticipa que el río alcance alrededor de 10 pies hacia el viernes por la mañana, lo que podría afectar terrenos agrícolas no protegidos por diques en los condados de Jackson y Woodruff. Asimismo, se reportan posibles impactos en tramos de las carreteras estatales 37, 18 y 775.

¿En dónde habrá caída de nieve mañana?

De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica, un sistema de tormentas proveniente del Pacífico continúa aportando humedad a distintas regiones del país.

En la costa central y sur de California existe riesgo marginal de lluvias excesivas, mientras que en la Sierra Nevada se prevén acumulaciones significativas de nieve. Al mismo tiempo, un sistema de baja presión avanza hacia el Medio Oeste y los Grandes Lagos, donde se esperan precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.

  • Estas condiciones meteorológicas influyen en el comportamiento de ríos y cuencas, elevando el riesgo de desbordamientos en distintas zonas.
Video Clima de hoy Estados Unidos 17 de febrero de 2026: Tormentas invernales, más nieve y vientos de 85 mph sacuden el país


FBPT

Relacionados:
ClimaNoticiasPronóstico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX