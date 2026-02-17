Clima Pronóstico del clima para mañana miércoles en EEUU: hay advertencia de inundaciones y tormenta invernal en estos sitios El Servicio Meteorológico Nacional alertó dónde habrá nevadas fuertes y alertas por inundaciones; revisa el pronóstico del clima para que tomes previsiones

Video California enfrenta alerta por inundaciones y tormentas debido a fuerte sistema invernal

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene activas varias advertencias de inundación y por tormenta invernal para mañana, miércoles 18 de febrero de 2026, en N+ Univision te compartimos en dónde y los detalles del pronóstico del clima para que tomes tus previsiones.

Las inundaciones que se prevén son en Arkansas debido al aumento en los niveles de los ríos Ouachita y Cache, que podrían provocar afectaciones en caminos, parques y zonas agrícolas durante los próximos días.

Las autoridades prevén inundaciones menores, pero advierten que los niveles del agua superarán los niveles establecidos, por lo que recomendaron a la población mantenerse informada y evitar cruzar áreas con afectaciones.

En el tramo del río Ouachita a la altura de Camden, el nivel del agua se ubicaba la tarde del lunes en 20.2 pies. Sin embargo, los pronósticos indican que el caudal podría superar el nivel de inundación, establecido en 26 pies, y alcanzar un máximo cercano a 27.5 pies entre martes y miércoles.

Las autoridades alertaron que, cuando el río rebasa los 28 pies, zonas como Sandy Beach Park y áreas del paseo ribereño cercanas a Washington Street presentan acumulaciones de agua. También podrían registrarse anegaciones en tramos de la autopista estatal 7 y accesos vinculados a la 79B.

La advertencia para esta zona estará vigente desde la mañana del martes hasta el jueves por la noche.

Más al sur, en el punto conocido como Thatcher Lock and Dam (L&D), el río Ouachita mostraba un nivel de 77.5 pies la tarde del lunes. El nivel de desbordamiento está fijado en 79 pies y se espera que el cauce alcance hasta 79.5 pies el jueves por la tarde.

El periodo de mayor riesgo está previsto desde la noche del miércoles hasta el domingo por la mañana, con descenso gradual a partir del sábado. Las zonas impactadas incluyen sectores de los condados de Bradley, Union y Calhoun.

ay advertencia de inundación activa hasta nuevo aviso

El NWS también confirmó que el río Cache, cerca de Patterson, hay advertencia de inundación hasta nuevo aviso, ya que registra niveles por encima del umbral de inundación. La medición más reciente marcó 9.4 pies, superando el nivel de referencia de 9 pies.

Se anticipa que el río alcance alrededor de 10 pies hacia el viernes por la mañana, lo que podría afectar terrenos agrícolas no protegidos por diques en los condados de Jackson y Woodruff. Asimismo, se reportan posibles impactos en tramos de las carreteras estatales 37, 18 y 775.

¿En dónde habrá caída de nieve mañana?

De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica, un sistema de tormentas proveniente del Pacífico continúa aportando humedad a distintas regiones del país.

En la costa central y sur de California existe riesgo marginal de lluvias excesivas, mientras que en la Sierra Nevada se prevén acumulaciones significativas de nieve. Al mismo tiempo, un sistema de baja presión avanza hacia el Medio Oeste y los Grandes Lagos, donde se esperan precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.

Estas condiciones meteorológicas influyen en el comportamiento de ríos y cuencas, elevando el riesgo de desbordamientos en distintas zonas.

Video Clima de hoy Estados Unidos 17 de febrero de 2026: Tormentas invernales, más nieve y vientos de 85 mph sacuden el país