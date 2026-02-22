Clima Ciclón bomba golpea el noreste con vientos peligrosos y visibilidad nula Tormenta de nieve golpea a Nueva York, Boston y varios estados del noreste de EU con alertas de ventisca, cancelaciones de vuelos y restricciones de viaje.

Video Alerta máxima por potente tormenta invernal en el noreste de EEUU

La ciudad de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron prohibiciones de viaje, aerolíneas cancelaron miles de vuelos e incluso espectáculos de Broadway fueron cancelados el domingo por la noche mientras una feroz tormenta invernal azotaba el noreste de Estados Unidos, lo que provocó advertencias de ventisca desde Maryland hasta Massachusetts.

La nieve comenzó a caer en Nueva Jersey y Nueva York a medida que la tormenta avanzaba hacia el norte. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que era posible que se acumularan entre 30 y 60 centímetros (1 y 2 pies) de nieve en muchas zonas, junto con fuertes vientos. Se esperaba una visibilidad de 400 metros (un cuarto de milla) o menos en muchas zonas. Las autoridades de toda la región instaron a los residentes a evitar viajar.

“Hacía tiempo que no teníamos una tormenta de nieve ni una ventisca de esta magnitud en el noreste”, declaró Cody Snell, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del servicio. “Esta es sin duda una gran tormenta invernal y un gran impacto para esta parte del país”.

El servicio meteorológico emitió alertas de ventisca para la ciudad de Nueva York, Long Island, Boston y las comunidades costeras de Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts.

Se emitieron declaraciones de estado de emergencia en la ciudad de Nueva York y otras partes del estado de Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Rhode Island, Connecticut y Massachusetts, a medida que las autoridades movilizaban los esfuerzos de preparación.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la prohibición de circular en todas las calles, salvo en casos de emergencia, desde las 9 p. m. ET del domingo hasta el mediodía del lunes. Se prevén restricciones de viaje en Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island y otras zonas de la región.

Las alertas de emergencia, enviadas a los teléfonos de los residentes de la ciudad de Nueva York, les advirtieron que no circularan por las carreteras debido a las peligrosas condiciones de la ventisca.

En toda la región, los aeropuertos cancelaron vuelos antes de la tormenta, e incluso DoorDash anunció que suspendería las entregas en la ciudad durante la noche.

Al sur, lugares emblemáticos como el Cementerio Nacional de Arlington en Washington, DC, anunciaron cierres el lunes.

Video Prepárese para tormenta invernal

Se pronostican algunas de las nevadas más intensas durante la noche del domingo al lunes

El servicio meteorológico dijo que se esperaba que algunas de las nevadas más fuertes cayeran durante la noche, con hasta 2 pulgadas (5 centímetros) de nieve por hora acumulándose en ocasiones en algunas áreas, antes de disminuir el lunes por la tarde.

Dijo que las fuertes ráfagas de viento de la tormenta podrían causar condiciones de visibilidad nula y advirtió sobre una "Tormenta potencialmente histórica/destructiva" al sureste del corredor Boston-Providence.

“Vientos como ese, combinados con nieve intensa y húmeda, son la clave para dañar árboles y provocar cortes de electricidad prolongados ”, dijo Bryce Williams, meteorólogo de la oficina del servicio meteorológico en Boston. “Eso es lo que más nos preocupa: la combinación de esas cantidades extremas de nieve con ese viento”.

La tormenta podría posiblemente cumplir con la definición de ciclón bomba , según Frank Pereira, otro meteorólogo del servicio meteorológico. Esto se produce cuando una tormenta pierde al menos 24 milibares de presión en 24 horas.

“Prevemos que su magnitud disminuya al menos en las próximas 24 horas”, dijo Pereira. “Creo que, al final, cumplirá con la definición de un ciclón bomba”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, también canceló las clases presenciales y virtuales para las escuelas de la ciudad el lunes, calificándolo como el "primer día de nieve a la antigua usanza desde 2019".

"Y a los niños de toda la ciudad de Nueva York, les aseguro que si deciden aceptarla, tienen una misión muy seria: manténganse cómodos", afirmó.

Además de sus robustas operaciones de limpieza, los funcionarios de la ciudad reclutaron personas para palear la nieve , algunas de las cuales comenzarán a trabajar el domingo por la noche para comenzar temprano con la primera ola de nevadas, dijo Mamdani.

Mientras tanto, los trabajadores sociales también han estado trabajando para convencer a los neoyorquinos sin hogar de que salgan de la calle y los lleven a refugios y diversos centros de calentamiento.

Más de 3500 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos hasta el domingo por la tarde, junto con miles de retrasos, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Los aeropuertos en la trayectoria de la tormenta, como los de Nueva York y Boston, también sufrieron cancelaciones y retrasos generalizados.

Preparativos para la limpieza importante de nieve

Con la tormenta acercándose, John Berlingieri canceló sus planes de viajar con su familia a Puerto Rico. En su lugar, preparó a su empresa, Berrington Snow Management, para lo que bien podría ser una tarea colosal: limpiar la nieve de millones de pies cuadrados de asfalto que rodean centros comerciales y parques industriales en Long Island.

Los empleados pasaron los últimos días recargando las baterías de los 40 cargadores frontales de la empresa y reemplazando los limpiaparabrisas de los vehículos quitanieves, antes de descansar el sábado.

"Preveo al menos una semana de trabajo continuo", dijo Berlingieri. "Trabajaremos de 24 a 36 horas seguidas, dormiremos unas horas y luego volveremos".

