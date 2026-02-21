Noticias Alerta de tormenta invernal hoy, sábado 21 de febrero de 2026: Estados afectados por caída de nieve, hielo y fuertes vientos Te presentamos el detalle completo por estados, condados y regiones, con horarios, acumulaciones de nieve, ráfagas de viento y posibles afectaciones



Cierran tramo de la I-80 en Donner Summit por fuerte nevada en California

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por una tormenta invernal que afectará a diversos estados de Estados Unidos a partir del sábado 21 de febrero de 2026. La advertencia estará vigente hasta las 04:00 a. m. (hora del Pacífico) del domingo 22 de febrero de 2026, cuando se actualizará la información meteorológica oficial.

En N+ Univision te presentamos el detalle completo por estados, condados y regiones, con horarios, acumulaciones de nieve, ráfagas de viento y posibles afectaciones.

California: fuertes nevadas y vientos intensos en zonas montañosas

En el estado de California, la alerta se concentra en el condado de Siskiyou, donde se esperan fuertes nevadas por encima de los 4,500 pies de altitud. La acumulación total de nieve podría alcanzar entre 5 y 10 pulgadas, acompañada de vientos del sur al sureste con ráfagas de hasta 60 mph en terrenos altos y expuestos.

Las localidades incluidas son Bray y Tennant, así como puntos elevados y puertos de montaña: Dead Horse Summit (autopista estatal 89, a 4,489 pies), Etna Summit (Sawyers Bar Road, a 5,950 pies), Mt. Shasta Ski Park Highway (aproximadamente a 5,400 pies), Grass Lake en Mt. Hebron (5,291 pies) y Bunny Flat en Everitt Memorial Highway (6,900 pies).

Además, al norte de Trinity se prevén nevadas intensas en altitudes superiores a los 4,500 pies, con acumulaciones de hasta 12 pulgadas y ráfagas de viento de hasta 55 mph. Esta alerta estará vigente desde las 10:00 p. m. del sábado hasta las 4:00 p. m. (hora del Pacífico) del domingo.

Las condiciones podrían generar caminos resbaladizos, visibilidad reducida y posibles cierres en carreteras de montaña.

Nueva Jersey: acumulaciones significativas y ráfagas de hasta 45 mph

En Nueva Jersey, se esperan fuertes nevadas con acumulaciones de entre 8 y 16 pulgadas en partes del centro, norte y noroeste del estado. La alerta estará vigente desde las 4:00 a. m. del domingo hasta las 6:00 p. m. (hora del Este) del lunes 23 de febrero.

En los condados de Camden, Cumberland, Gloucester, el noroeste de Burlington y Salem, se prevén acumulaciones mayores, de entre 10 y 18 pulgadas, con ráfagas de viento de hasta 40 mph. En esta zona, la alerta comenzará a las 10:00 a. m. del domingo y se extenderá hasta las 6:00 p. m. (hora del Este) del lunes.

Asimismo, en el noreste de Nueva Jersey se esperan acumulaciones de entre 11 y 15 pulgadas, con ráfagas de hasta 45 mph, desde las 6:00 a. m. del domingo hasta las 6:00 p. m. del lunes.

Estas condiciones podrían provocar interrupciones en el transporte, caída de ramas y cortes de energía eléctrica.

Pensilvania: nieve intensa en el sureste

En el sureste de Pensilvania se pronostican fuertes nevadas con acumulaciones de entre 10 y 16 pulgadas y ráfagas de viento de hasta 40 mph. La alerta estará vigente desde las 7:00 a. m. del domingo hasta las 6:00 p. m. del lunes, hora del Este.

Se anticipan desplazamientos peligrosos, especialmente durante las horas de mayor intensidad de la nevada.

Delaware: impacto en los condados de Kent y New Castle

En el estado de Delaware, los condados de Kent y New Castle registrarán acumulaciones de nieve de entre 8 y 14 pulgadas, con ráfagas de viento de hasta 40 mph.

La alerta estará activa desde las 10:00 a. m. del domingo hasta las 6:00 p. m. del lunes, hora del Este. Se esperan carreteras cubiertas de nieve y baja visibilidad en distintos momentos del evento.

Connecticut y Nueva York: nevadas intensas y fuertes vientos

En el sur de Connecticut, el noreste de Nueva Jersey y el sureste del estado de Nueva York se prevén acumulaciones de entre 11 y 15 pulgadas, con ráfagas de viento de hasta 45 mph. La alerta estará vigente desde las 6:00 a. m. del domingo hasta las 6:00 p. m. del lunes, hora del Este.

En los condados de Orange y Putnam, en Nueva York, se estiman acumulaciones de entre 10 y 13 pulgadas, con ráfagas de hasta 45 mph, en el mismo periodo: desde las 6:00 a. m. del domingo hasta las 6:00 p. m. (hora del Este) del lunes.

Las condiciones podrían generar acumulación de nieve en carreteras principales y secundarias, así como afectaciones en el suministro eléctrico.

Alaska: ventiscas, mezcla invernal y reducción severa de visibilidad

En Alaska, la tormenta tendrá múltiples impactos regionales. En las laderas sur de la cordillera occidental Brooks y los valles superiores de Kobuk, se esperan acumulaciones de entre 8 y 14 pulgadas y ráfagas de hasta 40 mph. La alerta estará vigente desde el mediodía del sábado hasta las 3:00 p. m. (hora de Alaska, AKST) del lunes.

En el valle inferior de Kobuk y el norte de la península de Seward, se prevén acumulaciones de entre 6 y 12 pulgadas y ráfagas de hasta 40 mph, con visibilidad reducida a media milla o menos en algunos momentos. La alerta rige desde las 3:00 a. m. del sábado hasta las 3:00 p. m. (AKST) del domingo.

En el interior y la costa sur de la península de Seward, se anticipan fuertes nevadas y periodos de mezcla invernal, con acumulaciones de nieve de entre 5 y 12 pulgadas y acumulación de hielo de hasta 0.05 pulgadas. Las ráfagas podrían alcanzar los 35 mph. La advertencia se mantiene desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 9:00 p. m. (AKST) del lunes.

En la isla de San Lorenzo, se esperan nevadas de entre 3 y 7 pulgadas, posibilidad de acumulación ligera de hielo y ráfagas de hasta 45 mph. La alerta está vigente hasta las 3:00 p. m. (AKST) del lunes. El aumento de temperaturas podría transformar la nieve en lluvia entre el sábado por la noche y el domingo, generando superficies resbaladizas. Posteriormente, el regreso del aire frío el lunes volverá a convertir la lluvia en nieve.

En Howard Pass y las montañas DeLong, así como en la costa ártica norte, costa ártica noroeste y llanuras árticas occidentales, existe posibilidad de ventiscas con acumulaciones de entre 6 y 10 pulgadas y ráfagas de hasta 35 mph. La alerta estará activa desde las 6:00 a. m. del sábado hasta las 9:00 a. m. del lunes (hora de Alaska). Los vientos comenzarán del sur el sábado por la mañana y girarán hacia el suroeste, intensificándose el domingo.

En las llanuras árticas centrales, la costa central del mar de Beaufort, la cordillera central Brooks, la costa oriental del mar de Beaufort y las montañas Romanzof se prevén nevadas intensas y condiciones de ventisca, con acumulaciones de entre 4 y 8 pulgadas y ráfagas de hasta 45 mph. La alerta estará vigente desde las 3:00 p. m. del sábado hasta las 3:00 a. m. del martes (hora de Alaska). La visibilidad podría reducirse a un cuarto de milla o menos, especialmente a lo largo de la costa al este de Prudhoe Bay.

Recomendaciones ante la tormenta invernal

Ante estos efectos meteorológicos, el NWS recomienda extremar precauciones. Si debe viajar, lleve una linterna, alimentos y agua adicionales en su vehículo en caso de emergencia. En Alaska, puede consultar las condiciones actualizadas de las carreteras en alaska.gov o llamando al número de emergencias 511.

Las autoridades advierten que la combinación de nieve intensa, fuertes vientos y posibles acumulaciones de hielo podría provocar carreteras peligrosas, cancelaciones de vuelos, retrasos en el transporte público y cortes de energía en las zonas más afectadas.

JICM