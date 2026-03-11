Narcotráfico Posponen la audiencia del cuñado de "El Mencho", Abigael Gonzalez Valencia, "El Cuini" Como te informamos en N+ Univision, la defensa del cuñado de "El Mencho" hizo la solicitud mediante un documento enviado a la corte, donde pedía la posposición de la audiencia prevista para este mes.

Video De ser “el narco más rico del planeta” a su proceso penal en EEUU: la caída de ‘El Cuini’

La audiencia de Abigael Gonzalez Valencia alias “ El Cuini”, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias " El Mencho", extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG).

Como te informamos en N+ Univision, la defensa del cuñado de " El Mencho" hizo la solicitud mediante un documento enviado a la corte, donde pedía la posposición de una audiencia prevista para este mes.

De esta manera, la audiencia quedó pospuesta al 8 de mayo, como lo pidió su defensa, por estar negociando con la fiscalia una resolución al caso, que apunta a un acuerdo de cooperación.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, " El Cuini" era el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación y líder de la organización conocida como "Los Cuinis".