Gran jurado imputa a Jesús Omar Ibarra Félix ¿Qué relación tiene con “El Chapo” Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa?

De acuerdo con la Fiscalía, Ibarra Félix no se encuentra detenido, y se ha emitido una orden de arresto en su contra.

Un gran jurado federal en Chicago imputó a Jesús Omar Ibarra Félix, relacionado con Joaquín “El Chapo” Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa en México. A Jesús Omar Ibarra Félix se le señala por delitos relacionados con drogas, armas y apoyo material al terrorismo.

¿Cuál es la relación de Jesús Omar Ibarra Félix con Joaquín “El Chapo” Guzmán?

Según la Fiscalía, Ibarra Félix, de 49 años y quien está prófugo, lideraba un grupo armado conocido como Las Fuerzas Especiales de Chuta (FECH), que habría participado en conflictos armados en apoyo a la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera del Cártel de Sinaloa, una organización designada como terrorista extranjera por Estados Unidos, anteriormente dirigida por Guzmán, según la acusación.

FECH habría brindado seguridad armada a los cuatro hijos de Guzmán Loera, conocidos como " los Chapitos", quienes asumieron el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras el arresto de Guzmán en 2016.

