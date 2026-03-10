Narcotráfico

Cuñado de "El Mencho", Abigael Gonzalez Valencia, pide negociar con Fiscalía

El líder del CJNG, conocido como "El Cuini" pidió posponer audiencia. Esto es lo que se sabe.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Yerno, colaborador o hijastro? Agente de la DEA retirado habla de la sucesión de ‘El Mencho’

Abigael Gonzalez Valencia, alias " El Cuini", uno de los exlíderes del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) y cuñado del recientemente abatido, Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, está negociando con la fiscalía una resolución a su caso.

Notas Relacionadas

¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG

¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG

América Latina
3 min

Más sobre Narcotráfico

Fuerzas de EEUU atacaron una presunta narcolancha en el Pacífico
1 mins

Fuerzas de EEUU atacaron una presunta narcolancha en el Pacífico

Estados Unidos
Donald Trump anuncia alianza de 17 países de América para “destruir” a los cárteles del narcotráfico
5 mins

Donald Trump anuncia alianza de 17 países de América para “destruir” a los cárteles del narcotráfico

Estados Unidos
Incautan casi mil libras de metanfetaminas líquidas en camión en puerto de San Diego; hay un mexicano detenido
1 mins

Incautan casi mil libras de metanfetaminas líquidas en camión en puerto de San Diego; hay un mexicano detenido

Estados Unidos
Gran jurado imputa a Jesús Omar Ibarra Félix ¿Qué relación tiene con “El Chapo” Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa?
2 mins

Gran jurado imputa a Jesús Omar Ibarra Félix ¿Qué relación tiene con “El Chapo” Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa?

Estados Unidos
Alerta de viaje por Spring Break 2026: ¿Es seguro ir a playas de México? Esto dice el Gobierno
2 mins

Alerta de viaje por Spring Break 2026: ¿Es seguro ir a playas de México? Esto dice el Gobierno

Estados Unidos
Elon Musk responde a presidenta de México ante posible demanda: Este mensaje le envió el dueño de X
3 mins

Elon Musk responde a presidenta de México ante posible demanda: Este mensaje le envió el dueño de X

Estados Unidos
Decomisan $13.3 millones en drogas en una lancha rápida al norte de Puerto Rico
2 mins

Decomisan $13.3 millones en drogas en una lancha rápida al norte de Puerto Rico

Estados Unidos
Ejército de EEUU abate a 11 personas en nuevos ataques a tres "narcolanchas"
1 mins

Ejército de EEUU abate a 11 personas en nuevos ataques a tres "narcolanchas"

Estados Unidos
El Salvador incauta 6.6 toneladas de cocaína, el mayor cargamento de su historia
2 mins

El Salvador incauta 6.6 toneladas de cocaína, el mayor cargamento de su historia

Estados Unidos
Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", se queda con su abogado a pesar de posible conflicto de interés
1 mins

Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", se queda con su abogado a pesar de posible conflicto de interés

Estados Unidos

La negociación del cuñado de "El Mencho" fue revelada por su defensa en un documento enviado a la corte, solicitando la posposición de una audiencia prevista para el 14 de marzo en Washington DC.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Mira también:

Relacionados:
NarcotráficoNemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"Cartel Jalisco Nueva Generación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX