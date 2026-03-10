Cuñado de "El Mencho", Abigael Gonzalez Valencia, pide negociar con Fiscalía

Video ¿Yerno, colaborador o hijastro? Agente de la DEA retirado habla de la sucesión de ‘El Mencho’

Abigael Gonzalez Valencia, alias " El Cuini", uno de los exlíderes del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) y cuñado del recientemente abatido, Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, está negociando con la fiscalía una resolución a su caso.