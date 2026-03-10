Cuñado de "El Mencho", Abigael Gonzalez Valencia, pide negociar con Fiscalía
El líder del CJNG, conocido como "El Cuini" pidió posponer audiencia. Esto es lo que se sabe.
Video ¿Yerno, colaborador o hijastro? Agente de la DEA retirado habla de la sucesión de ‘El Mencho’
Abigael Gonzalez Valencia, alias " El Cuini", uno de los exlíderes del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) y cuñado del recientemente abatido, Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, está negociando con la fiscalía una resolución a su caso.
La negociación del cuñado de "El Mencho" fue revelada por su defensa en un documento enviado a la corte, solicitando la posposición de una audiencia prevista para el 14 de marzo en Washington DC.
Noticia en desarrollo...
