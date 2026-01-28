Noticias

Juez federal bloquea temporalmente la deportación del niño de 5 años detenido por ICE en Minneapolis junto a su padre

El juez federal de distrito, Fred Biery, emitió una orden en la que ordena que Liam Conejo Ramos y su padre no pueden ser trasladados de momento fuera del distrito judicial en Texas, mientras está pendiente el recurso de habeas corpus que impugna su detención.

Un juez federal de Texas bloqueó temporalmente la deportación de un niño de 5 años y su padre, detenidos la semana pasada en medio de los operativos de agentes federales en el estado de Minnesota.

La imagen del arresto del pequeño Liam Conejo Ramos, poco después de llegar a casa de la escuela, dio la vuelta al mundo como ejemplo de los excesos de las políticas antiinmigrantes del actual gobierno de Donald Trump.

El juez federal de distrito Fred Biery ordenó el lunes que Liam y su padre, Adrian Conejo Arias, no sean trasladados de momento fuera del distrito judicial en Texas, mientras está pendiente el recurso de habeas corpus sobre su detención, informó ABC News.

“Los demandados NO DEBERÁN TRASLADAR a los peticionarios Adrian Conejo Arias y L.C.R., un menor de edad, fuera de este distrito judicial durante la tramitación de este litigio y hasta nueva orden de este tribunal”, escribió el juez.

Al momento de su detención, padre e hijo tenían un caso de asilo pendiente y no existía ninguna orden de deportación en su contra.

Marc Prokosch, abogado de la familia, explicó que ambos ingresaron a EEUU por un puerto de entrada para solicitar asilo a través de la aplicación CBP One. "Usaron la aplicación, pidieron una cita, acudieron a la frontera y se presentaron ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. No son inmigrantes ilegales. Entraron de manera adecuada”, declaró Prokosch, citado por ABC News.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tenía como objetivo al niño y aseguró que el padre lo abandonó cuando vio a los agentes.

“El 20 de enero, ICE llevó a cabo una operación dirigida para arrestar a Adrian Alexander Conejo Arias, un inmigrante ilegal de Ecuador que fue LIBERADO en EEUU por la administración Biden”, señala el comunicado. “Cuando los agentes se acercaron al conductor, Adrian Alexander Conejo Arias huyó a pie, abandonando a su hijo. Por la seguridad del menor, uno de nuestros agentes de ICE permaneció con el niño mientras los otros detenían a Conejo Arias”.

Según el DHS, "se pregunta a los padres si desean ser deportados junto con sus hijos, o bien ICE colocará a los menores con una persona segura que el padre designe. Esto es coherente con la aplicación de la ley migratoria de administraciones anteriores”.

Sin embargo, el abogado de la familia y las autoridades del distrito escolar aseguran que en la vivienda vivía otra persona adulta que salió y suplicó quedarse con el niño, pero se lo negaron.

