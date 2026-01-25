Noticias Obama afirma que tiroteo en Minneapolis debe ser una llamada de atención para EEUU El expresidente estadounidense señaló que espera que las fuerzas del orden federales y los agentes de inmigración cumplan con sus deberes de manera legal y responsable

En medio de la indignación mundial por el asesinato de Alex Pretti, un hombre estadounidense de 37 años, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó lo ocurrido y afirmó que el caso registrado en Minneapolis debe ser una llamada de atención para todo el país.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, Obama calificó el asesinato de Pretti como “una tragedia desgarradora” y “una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación política”.

El exmandatario expresó su postura a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde advirtió que los valores fundamentales de Estados Unidos como nación se encuentran cada vez más bajo ataque.

Obama reprocha actuar de ICE y gobierno de Trump

En su mensaje, Obama señaló que espera que las fuerzas del orden federales y los agentes de inmigración cumplan con sus deberes de manera legal y responsable. Asimismo, subrayó la importancia de que trabajen con las autoridades estatales y locales, y no en su contra, para garantizar la seguridad pública y el respeto al estado de derecho.

El expresidente aseguró que, en lugar de imponer disciplina y rendición de cuentas a los agentes de la ICE involucrados en este tipo de hechos, el presidente Donald Trump y los actuales funcionarios de su administración parecen ansiosos por escalar la situación.

Según Obama, las explicaciones públicas ofrecidas sobre los tiroteos de Pretti y de Renee Good, asesinada días antes en calles cercanas al lugar de los hechos, no están respaldadas por investigaciones serias y, además, parecen estar directamente contradichas por pruebas en video.

Llama a frenar violencia y apoyar protestas pacíficas

Obama afirmó que esta situación tiene que parar y expresó su esperanza de que, tras la tragedia más reciente, los funcionarios de la actual administración reconsideren su enfoque. En ese sentido, pidió que comiencen a trabajar de forma constructiva para evitar más caos y alcanzar objetivos legítimos de aplicación de la ley.

El exmandatario estadounidense llamó a todos los ciudadanos a apoyar y encontrar inspiración en la ola de protestas pacíficas registradas en Minneapolis y en otras partes del país. Aseguró que estas manifestaciones son un recordatorio oportuno de que depende de cada persona alzar la voz contra la injusticia, proteger las libertades básicas y exigir que el gobierno rinda cuentas claras.