Noticias Endurecen reglas para refugiados sin Green Card: ahora pueden ser detenidos de forma indefinida Este cambio de norma afecta a los refugiados que no hayan iniciado los trámites para obtener la residencia permanente, conocida como "tarjeta verde", al cabo de un año de estar en territorio estadounidense.

Video ¿Qué hacer si soy refugiado sin tarjeta de residencia y ICE toca a mi puerta?

Miles de refugiados que entraron legalmente en Estados Unidos, pero que no tienen estatuto de residentes, corren el riesgo de ser detenidos y recluidos durante todo el tiempo que requiera un nuevo examen de su situación, según nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS).

Este cambio de norma afecta a los refugiados que no hayan iniciado los trámites para obtener la residencia permanente, conocida como "tarjeta verde", al cabo de un año de estar en territorio estadounidense, según una nota del DHS incorporada el miércoles al expediente de un caso en curso ante un tribunal del estado de Minnesota.

PUBLICIDAD

A partir de ahora, pueden ser arrestados y detenidos durante todo el tiempo que sea necesario para revisar su situación, un nuevo endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

La razón detrás de esta medida

El DHS justificó este cambio de postura por imperativos de "seguridad nacional" y "seguridad pública".

Un grupo de defensa de los refugiados, el Proyecto Internacional de Asistencia para Refugiados (IRAP, en inglés), calificó esta decisión como "una ruptura radical con las prácticas anteriores" Y expresó su preocupación en particular porque "no se haya fijado ningún límite de tiempo" a su eventual detención.

Mira también: