Ice Estados con mayor colaboración con ICE en 2026: dónde hay más agencias locales participando en operativos migratorios La colaboración entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y agencias estatales y locales, como Oficinas del Sheriff y policías del condado, se ha convertido en una estrategia central de la política migratoria del presidente Donald Trump.

El fortalecimiento de estos acuerdos ha ampliado el alcance de los operativos migratorios en distintas regiones del país. En estados con alta población latina, la coordinación entre ICE y policías locales ha tenido un impacto directo en la vida cotidiana, generando temor en algunas comunidades y provocando cambios en rutinas como ir al trabajo, acudir al supermercado o llevar a los niños a la escuela.

¿Qué estados tienen más agencias colaborando con ICE?

De acuerdo con los datos más recientes, los estados con mayor número de agencias que colaboran con ICE son Florida con 342 agencias, Texas con 301, Tennessee con 63, Pennsylvania con 60 y Alabama con 51. Nueva York registra 14 agencias activas, mientras que California no reporta agencias locales trabajando con ICE.

Esta distribución permite identificar dónde existe mayor coordinación entre autoridades locales y federales para realizar operativos migratorios.

Colaboración con ICE en Florida

En Florida, el estado con más agencias participantes, los condados con mayor colaboración son Broward con 5 agencias, Brevard con 4, Miami-Dade con 3 y Orange con 3. Osceola registra 2 agencias colaborando con ICE. Con más de 2 millones de habitantes de origen latino, Miami-Dade es uno de los condados con la mayor población latina del país.

Colaboración con ICE en Texas

En Texas, el segundo estado con mayor número de agencias colaboradoras, destacan Galveston County con 8 agencias, Bexar County con 5 y Jim Wells County con 4. Hidalgo County registra 1 agencia.

En contraste, Harris County, donde se encuentra Houston, y Dallas County no tienen agencias colaborando con ICE. Ambas zonas cuentan con una de las comunidades latinas más numerosas del país, lo que marca una diferencia importante en comparación con otros condados del estado.

Tennessee y Pennsylvania: nivel de cooperación por condado

En Tennessee, Bradley y Franklin encabezan la colaboración con 3 agencias cada uno. Rutherford y Shelby cuentan con 1 agencia, mientras que Davidson County, donde se ubica Nashville, no registra agencias locales trabajando con ICE.

En Pennsylvania, los condados con mayor colaboración son Cumberland y Lebanon con 4 agencias cada uno, y Lancaster con 3. Philadelphia County y Berks County no reportan agencias colaborando con ICE, a pesar de tener comunidades latinas significativas.

Nueva York y California: menor presencia de acuerdos

En el estado de Nueva York, la colaboración es limitada en comparación con Florida y Texas. Steuben County tiene 3 agencias, Nassau y Niagara registran 2 cada uno. Sin embargo, Bronx, Queens y Kings, que forman parte de la ciudad de Nueva York y concentran una alta población latina, no cuentan con agencias locales colaborando con ICE.

California, el estado con la mayor población latina del país, no registra agencias participando en acuerdos de colaboración con ICE.

Total de agencias que colaboran con ICE en Estados Unidos

Al 14 de febrero de 2026, según la página oficial de ICE, existen 1,414 agencias estatales y locales que colaboran con la autoridad migratoria federal en todo el país. Esta cifra representa un aumento significativo durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, periodo en el que la cantidad de acuerdos creció de forma acelerada.