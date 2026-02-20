Departamento de Seguridad Nacional Un comediante crea una línea falsa de denuncias de ICE y revela la crueldad del vecino Lo que comenzó como una sátira política ha expuesto una cruda realidad: decenas de personas, incluida una maestra de kínder, utilizaron el sitio falso para reportar a vecinos, ex parejas y desconocidos ante las autoridades migratorias.

Un experimento social se salió de control y terminó siendo un fenómeno viral que ha puesto bajo la lupa la ética y la polarización en torno a la inmigración que está viviendo Estados Unidos.

El comediante Justin Palmer creó una línea de denuncias falsa, diseñada para parecer un canal oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el fin de observar hasta dónde llegaría la ciudadanía para reportar a personas que consideran indocumentadas. Los resultados, según Palmer, han sido “aterradores”. Desde su lanzamiento, el sitio web, que suele utilizar logotipos similares a los sellos oficiales y formularios de “reporte oficial”, ha recibido casi 100 denuncias de todo el país.

El caso que indignó a las redes

Uno de los testimonios más impactantes recopilados por Palmer fue el de una maestra de kínder. En una grabación que se hizo viral hace una semana, la educadora reporta a los padres de uno de sus propios alumnos de 6 años. “Parecen buenas personas, pero si están consumiendo recursos de nuestro condado, no me agrada que haya gente ilegal aquí”, se escucha decir a la mujer en la llamada.

Cuando el comediante, manteniendo su personaje, le repite sus propias palabras, la maestra reacciona a la defensiva: “Haces que suene terrible… No es mi culpa que tengan un hijo de seis años, eso depende de ellos”, le responde la maestra con una voz preocupada.

El comediante publicó el video en sus redes sociales, que de inmediato cobró popularidad y fue replicado miles de veces por usuarios de redes sociales como X y Reddit.

Posturas encontradas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado condenando cualquier acción destinada a “engañar al público o suplantar a entidades gubernamentales oficiales”.

En redes sociales se ha concentrado un fuerte debate de comentarios encontrados. Por una parte, distintos usuarios argumentan que el engaño de Palmer obstruye la aplicación de la ley, mientras que los seguidores del comediante defienden la táctica.

Para Palmer, que se ha pronunciado en sus redes sobre el asunto, el objetivo no es solo la comedia, sino exponer la “falta de empatía y la deshumanización” que permean el debate migratorio actual, mostrando cómo el sistema de deportación puede ser alimentado por prejuicios y venganzas personales.