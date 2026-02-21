Departamento de Seguridad Nacional

DHS suspende TSA PreCheck y Global Entry: viajeros enfrentarán controles más lentos en aeropuertos de EEUU

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos suspenderá temporalmente los programas TSA PreCheck y Global Entry debido al cierre de la agencia bajo la dirección de Kristi Noem.

Video Alerta máxima por potente tormenta invernal en el noreste de EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspenderá de manera temporal los programas TSA PreCheck y Global Entry mientras continúa el cierre de la agencia que encabeza Kristi Noem, informó el Washington Post.

Un vocero del DHS informó de la determinación al medio estadounidense, y dijo que la medida entrará en vigor este domingo 22 de febrero a partir de las 6:00 horas, tiempo del Este.

Según el WP, se trata de una decisión en medio de otras de emergencia por el cierre del DHS.

Ambos programas permiten a algunos viajeros moverse más rápido en la seguridad de los aeropuertos.

TSA PreCheck y Global Entry son iniciativas de “viajero confiable” impulsadas por el gobierno estadounidense para hacer más ágiles los controles en los aeropuertos.

Video Aeropuerto de Newark reabre tras cierre temporal por emergencias aéreas consecutivas

¿Qué es TSA PreCheck y Global Entry?

Con TSA PreCheck, los pasajeros pueden pasar por revisiones de seguridad más rápidas en vuelos nacionales sin necesidad de quitarse zapatos o cinturón ni sacar sus dispositivos electrónicos.

Por su parte, Global Entry está enfocado en simplificar el ingreso a Estados Unidos desde el extranjero mediante módulos automatizados de migración y, además, otorga las ventajas de TSA PreCheck.

Para acceder a cualquiera de los dos, es necesario completar una solicitud, pasar un proceso de verificación y pagar una cuota.
Video Autoridades dan informe de la emergencia ambiental tras derrame de aguas residuales en el Potomac
