Departamento de Seguridad Nacional DHS suspende TSA PreCheck y Global Entry: viajeros enfrentarán controles más lentos en aeropuertos de EEUU El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos suspenderá temporalmente los programas TSA PreCheck y Global Entry debido al cierre de la agencia bajo la dirección de Kristi Noem.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspenderá de manera temporal los programas TSA PreCheck y Global Entry mientras continúa el cierre de la agencia que encabeza Kristi Noem, informó el Washington Post.

Un vocero del DHS informó de la determinación al medio estadounidense, y dijo que la medida entrará en vigor este domingo 22 de febrero a partir de las 6:00 horas, tiempo del Este.

Según el WP, se trata de una decisión en medio de otras de emergencia por el cierre del DHS.

Ambos programas permiten a algunos viajeros moverse más rápido en la seguridad de los aeropuertos.

TSA PreCheck y Global Entry son iniciativas de “viajero confiable” impulsadas por el gobierno estadounidense para hacer más ágiles los controles en los aeropuertos.

¿Qué es TSA PreCheck y Global Entry?

Con TSA PreCheck, los pasajeros pueden pasar por revisiones de seguridad más rápidas en vuelos nacionales sin necesidad de quitarse zapatos o cinturón ni sacar sus dispositivos electrónicos.

Por su parte, Global Entry está enfocado en simplificar el ingreso a Estados Unidos desde el extranjero mediante módulos automatizados de migración y, además, otorga las ventajas de TSA PreCheck.

Para acceder a cualquiera de los dos, es necesario completar una solicitud, pasar un proceso de verificación y pagar una cuota.

