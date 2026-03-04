Patrulla Fronteriza

CBP investiga si Greg Bovino hizo comentarios despectivos sobre la fe judía durante las redadas en Minnesota

La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza abrió una investigación interna para determinar si Greg Bovino realizó comentarios descalificadores sobre la fe judía, durante las redadas migratorias ejecutadas por agentes federales en Minnesota en los meses pasados.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video Activistas rechazan que se llame terroristas domésticos a víctimas de agentes de ICE: Análisis

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) inició una investigación interna para determinar si Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza y quien llegó a encabezar la campaña de redadas migratorias de la administración Trump, hizo comentarios despectivos sobre la fe judía del fiscal federal de Minnesota.

"Tras recibir una carta de un congresista en la que se preguntaba por la denuncia de acusaciones anónimas, la CBP abrió una investigación interna para determinar toda la historia", dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado enviado por correo electrónico el martes. "Se trata de un procedimiento estándar y NO indica ninguna confirmación de irregularidad".

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza forma parte del Departamento de Seguridad Nacional.

La investigación se produce después de que The New York Times y CBS News informaran sobre los comentarios que Bovino supuestamente hizo durante una llamada telefónica el 12 de enero para coordinar una reunión el sábado para discutir el despliegue de agentes de inmigración en el área de Minneapolis.

Según los informes, durante la llamada, Bovino se quejó de que el fiscal del distrito de Minnesota, Daniel N. Rosen, no estaba localizable durante parte del fin de semana debido al sabbat, que en el judaísmo se observa desde la puesta del sol del viernes hasta el anochecer del sábado.

Los reportes indican que Bovino supuestamente utilizó el término "pueblo elegido" de forma despectiva y preguntó, en tono sarcástico, si Rosen entendía que algunos judíos ortodoxos no descansan del trabajo durante el sabbat.

"¿Los delincuentes ortodoxos también descansan el sábado?", preguntó, según la CBS.

El Times informó que Rosen delegó la llamada a un adjunto y que él mismo no participó en la conversación.

Investigación oficial sobre la acusación

El Times fue el primero en informar sobre la investigación. Según este medio, un investigador de la oficina de responsabilidad profesional de Aduanas y Protección Fronteriza escribió en un correo electrónico que había abierto una "investigación oficial sobre la acusación" de que Bovino había hecho "comentarios poco profesionales".

Bovino fue la cara visible de las redadas de inmigración ciudad por ciudad de la administración Trump hasta finales de enero. El jefe de la Patrulla Fronteriza dirigió a agentes en Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans antes de trasladarse a Minnesota en diciembre para lo que el Departamento de Seguridad Nacional calificó como la mayor operación de control de inmigración de su historia.

La administración destituyó a Bovino de su cargo después de que agentes federales en Minneapolis mataran a tiros a Renee Good, una madre de 37 años, y a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, en días diferentes, lo que provocó manifestaciones en todo el país y críticas a las políticas de uso de la fuerza del Departamento de Seguridad Nacional.

El lunes, una fiscal de Minnesota dijo que su oficina investigaría a Bovino y a otros agentes federales por conducta indebida. La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, dijo que investigaría un caso en el que Bovino lanzó un bote de humo a los manifestantes el 21 de enero. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que los estados no pueden procesar a los agentes federales.

Patrulla Fronteriza Gregory BovinoJudaísmoMinnesota (estado)Departamento de Seguridad Nacional

