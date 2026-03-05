Kristi Noem Las polémicas de Kristi Noem El presidente, Donald Trump, anunció que la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, deja su cargo y pasa a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental.

La administración del presidente Donald Trump ha consolidado su postura frente a la inmigración con el ascenso de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, su breve gestión ha estado marcada por una estela de declaraciones y antecedentes polémicos.

"caza" y "basura"

Desde su llegada al gabinete en enero pasado, Noem no ha escatimado en calificativos. Durante una redada masiva en la ciudad de Nueva York, la secretaria encendió las alarmas internacionales al declarar: "Estamos sacando a las basuras de estas calles", refiriéndose a los migrantes detenidos. Esta línea dura se intensificó en marzo, cuando la funcionaria lanzó una advertencia directa que le valió el sobrenombre de “La Cazamigrantes”: “Váyanse ahora; si no te vas, te cazaremos”. Esta frase no fue un exabrupto aislado, sino parte de una estrategia publicitaria multimillonaria diseñada por Noem. La campaña, con alcance nacional e internacional, busca presionar a quienes residen de forma irregular en EEUU. Bajo la amenaza de una deportación inmediata y la prohibición permanente de reingreso al país.

El caso del cachorro

El nombramiento de Noem no fue una sorpresa política, pero sí una decisión que arrastra sombras personales. Antes de liderar el DHS, su carrera como gobernadora de Dakota del Sur se vio empañada por la confesión en su libro de memorias de haber matado a tiros a su propio cachorro por considerarlo "imposible de adiestrar". Aunque este incidente frenó sus aspiraciones para la vicepresidencia, Trump ha priorizado la lealtad y la sintonía ideológica sobre la imagen pública, viendo en Noem a una ejecutora implacable para sus órdenes ejecutivas de militarización fronteriza y fin del asilo.