ÚLTIMA HORA Choque Alerta en la Casa Blanca: ¿por qué autoridades cerraron el perímetro de la sede del gobierno? Un incidente se reportó este miércoles en los alrededores de la Casa Blanca. Te informamos qué pasó.

Video Detienen a un hombre tras estrellar su vehículo contra una barricada de la Casa Blanca

Una alerta se activó este miércoles 11 de marzo de 2026 en la Casa Blanca, lo cual llevó a las autoridades a cerrar el perímetro de la zona. Aquí en N+ Univision te informamos qué pasó.

Cabe recordar que en medio de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas.

¿Qué pasó en la Casa Blanca?

Una camioneta van se estrelló contra una barrera de seguridad de la Casa Blanca a primera hora de este miércoles, lo que forzó al cierre del área en el centro de Washington, en una hora punta, informó la policía.

Por el momento las autoridades no han dado detalles sobre la identificación del conductor del vehículo, quien resultó detenido. No se reportaron heridos.

El chofer chocó contra una reja en la plaza Lafayette, al norte de la Casa Blanca.

Captura de pantalla del reporte de N+ Univision con imágenes del lugar. Imagen N+ Univision



El Servicio Secreto de EEUU, encargado de la seguridad presidencial, informó que estaba “investigando un vehículo sospechoso. El conductor ha sido detenido y está siendo interrogado”.

La policía cerró varias calles principales alrededor de la Casa Blanca, impidiendo que empleados gubernamentales y trabajadores de la ciudad llegaran a sus oficinas, mientras el tráfico se congestionaba en la zona.