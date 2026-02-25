Noticias Permisos de trabajo, en riesgo: ¿A quiénes puede afectar la nueva medida de USCIS? El proyecto establece que se pondrá en pausa la aceptación de nuevas solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días

Video USCIS planea suspender permisos de trabajo para solicitantes de asilo en EEUU

Una nueva propuesta migratoria podría cambiar de manera drástica la situación de millones de solicitantes de asilo en Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS, por sus siglas en inglés) analiza suspender temporalmente la entrega de permisos de trabajo a quienes tengan casos de asilo pendientes, una pausa que, según la propia agencia, podría prolongarse durante años.

La regulación, que fue abierta a consulta pública, ha generado preocupación entre solicitantes, abogados y organizaciones migratorias debido al alcance que tendría en la población migrante.

PUBLICIDAD

¿Quiénes podrían resultar afectados?

La abogada de inmigración Claudia Cañizares explicó en entrevista con N+ Univision que la medida impactaría a todas las personas que actualmente mantienen un asilo pendiente ante inmigración.

“Puede afectar a todas las personas que tengan actualmente un asilo pendiente con inmigración”, advirtió.

De acuerdo con cifras citadas por la especialista, el sistema acumula entre 1.6 y 1.8 millones de solicitudes en trámite, tanto ante USCIS como en las cortes migratorias. “Se estima que el sistema de inmigración tiene entre 1.6 y 1.8 millones de aplicaciones de asilo pendiente”, precisó.

En el esquema vigente, quienes llevan más de seis meses con su caso pendiente pueden solicitar un permiso de trabajo y, tras aplicar, suelen recibirlo en un plazo aproximado de 45 a 90 días.

“Una vez que tengan su asilo pendiente por más de seis meses, pueden pedir un permiso de trabajo”, explicó. Si la nueva disposición entra en vigor, esas personas podrían dejar de ser elegibles para obtener la autorización laboral, lo que limitaría su posibilidad de generar ingresos mientras esperan una decisión definitiva.

¿Qué plantea la propuesta?

El proyecto establece que se pondrá en pausa la aceptación de nuevas solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días. USCIS adelantó que, de aprobarse, las solicitudes de permisos laborales para solicitantes de asilo podrían quedar suspendidas por un periodo prolongado, incluso de varios años.

PUBLICIDAD

La agencia sostiene que la medida busca reducir el “ incentivo” para presentar solicitudes de asilo con el fin de obtener autorización de empleo. En un comunicado, un portavoz afirmó que este mecanismo se convirtió en una “vía fácil” para trabajar legalmente en Estados Unidos, lo que -según su postura- ha contribuido a la saturación del sistema.

Consecuencias para los solicitantes

Cañizares rechazó que la mayoría de los casos sean frívolos y aseguró que gran parte de los solicitantes presentan peticiones verídicas. “Es verdad que hay un grupo mínimo de personas que aplican a los asilos sin realmente tener un caso muy fuerte… pero la gran mayoría de los aplicantes está haciéndolo porque tienen una aplicación verídica y no es frívola”, sostuvo.

Destacó que el permiso de trabajo es clave para conducir, abrir cuentas bancarias y sostener una vida relativamente estable mientras el proceso migratorio sigue su curso. “Necesitan el permiso de trabajo para poder conducir, para poder abrir cuentas de banco , para poder llevar una vida semi normal hasta que su caso finalice”, subrayó.

La abogada indicó que, al pausar o eliminar este beneficio, el gobierno busca desalentar nuevas solicitudes. “Básicamente, están buscando una forma de que las personas no vengan a Estados Unidos y no soliciten asilo”, afirmó, al tiempo que recordó que el fenómeno responde a una dinámica global.

La propuesta aún debe completar su proceso regulatorio, pero de concretarse, redefiniría las condiciones bajo las cuales millones de personas esperan una resolución a sus casos en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

JICM