Servicio de Inmigración y Ciudadanía EEUU (USCIS) USCIS planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo por "varios años"; ¿en qué consiste la iniciativa?

Video ¿Qué hacer si soy refugiado sin tarjeta de residencia y ICE toca a mi puerta?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS) ha puesto sobre la mesa una ambiciosa y controvertida reforma: suspender temporalmente la entrega de permisos de trabajo a quienes solicitan asilo, una medida que, según la propia agencia, podría prolongarse durante años.

La propuesta, publicada este viernes en el Registro Federal, busca frenar lo que las autoridades consideran un "incentivo" para la migración irregular y el fraude en el sistema de asilo.

¿En qué consiste la iniciativa del USCIS?

El núcleo del proyecto establece que la agencia dejará de aceptar nuevas solicitudes de Documentos de Autorización de Empleo (EAD) cuando el tiempo promedio de procesamiento interno supere los 180 días.

Dada la saturación actual, el USCIS estima que, de aprobarse el plan, las nuevas peticiones de trabajo quedarían congeladas por un "periodo prolongado, posiblemente muchos años".

Las claves de la propuesta migratoria

Aumento del tiempo de espera: La normativa ampliaría a 365 días el tiempo que un solicitante de asilo debe esperar antes de ser siquiera elegible para pedir permiso de trabajo.

Freno al "incentivo" laboral: La agencia argumenta que el asilo se ha convertido en una "vía fácil" para obtener legalidad laboral, saturando el sistema con peticiones fraudulentas.

Cero derechos automáticos: Un portavoz de la agencia subrayó que "los extranjeros no tienen derecho a trabajar" mientras se evalúan sus casos de protección.

Un sistema al borde del colapso

La justificación de USCIS se basa en cifras sin precedentes. Actualmente, existen más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativas pendientes, un máximo histórico que ha sobrepasado la capacidad operativa de la agencia.

"Las solicitudes basadas en asilo pendiente han sobrecargado los recursos, impidiendo evaluar las peticiones de manera eficiente", señaló el organismo en un comunicado.

¿Qué sigue ahora?

La propuesta ha entrado hoy en un periodo de consulta pública, donde organizaciones civiles, abogados y ciudadanos pueden enviar sus comentarios antes de que se tome una decisión final.

De implementarse, representaría uno de los cambios más restrictivos en la política laboral para migrantes en la historia reciente.

