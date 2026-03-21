Noticias Pentágono pierde batalla legal: juez respalda a The New York Times por acceso a la prensa En su decisión, el juez federal Paul Friedman destacó que el acceso a información diversa hoy es más importante que nunca y subrayó que la ciudadanía necesita transparencia para tomar decisiones informadas.



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Un tribunal en Washington, D.C., invalidó una controvertida política del Departamento de Defensa de Estados Unidos ( DOD, por sus siglas en inglés), que limitaba el acceso de periodistas al Pentágono, al considerar que vulneraba derechos constitucionales fundamentales.

Este fallo representa un precedente relevante para la libertad de prensa y para todos los periodistas en Estados Unidos.

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Fallo a favor de The New

York Times

De acuerdo con información de ABC News, la noche del viernes 20 de marzo de 2026, el juez federal Paul Friedman resolvió el fallo a favor de The New York Times, medio que había impugnado las nuevas reglas.

La política, implementada en octubre de 2025, obligaba a los periodistas a firmar un documento donde se advertía que su acreditación podría ser revocada si eran considerados un “riesgo para la seguridad”. Este criterio incluía acciones como intentar acceder a información o consultar datos sensibles, incluso si no estaban clasificados oficialmente.

En su decisión, Friedman subrayó que la normativa era demasiado ambigua. Señaló que actividades básicas del periodismo, como hacer preguntas a funcionarios, podrían interpretarse como una amenaza.

Apuntaban a medios alineados

El juez advirtió que esta falta de claridad violaba la Quinta Enmienda, ya que generaba incertidumbre y podía provocar autocensura entre los reporteros. Según explicó, muchos periodistas podrían optar por no investigar para evitar perder sus credenciales.

El fallo también determinó que la política infringía la Primera Enmienda al permitir discriminación basada en puntos de vista. Friedman citó incluso la reacción del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien respondió en redes sociales a la postura del diario.

Para el juez, la evidencia sugiere que el objetivo real era excluir a periodistas críticos y favorecer a medios alineados con el gobierno.

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Pentágono apelará la decisión

Friedman destacó que, en un contexto de tensiones internacionales, incluyendo las recientes acciones militares en Venezuela e Irán, el acceso a información diversa es más importante que nunca. Subrayó que la ciudadanía necesita transparencia para tomar decisiones informadas.

Desde el Pentágono, el subsecretario Sean Parnell anunció que apelarán la decisión, mientras que The New York Times celebró el fallo afirmando que este protege la libertad de prensa. Por su parte, la Asociación de Prensa del Pentágono pidió la restitución inmediata de credenciales para los reporteros afectados.

JICM