El abogado de Trump se acoge a la Quinta Enmienda, ¿significa que es culpable de algo?

La decisión de Michael Cohen de no declarar para no autoincriminarse en la demanda en su contra de la actriz porno Stormy Daniels lleva a muchos a pensar que el abogado sabe cosas que no quiere decir y que pueden perjudicarlo a él o a su notable cliente.