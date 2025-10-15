"Un día oscuro para la libertad de prensa": por qué los periodistas que cubren el Pentágono perdieron sus credenciales

Video ¿Qué hubo detrás de la reunión del presidente Trump y el secretario Hegseth con cientos de generales de EEUU?

La Asociación de Prensa del Pentágono informó este miércoles que "el Departamento de Defensa confiscó las credenciales de los reporteros de virtualmente cada organización de medios de EEUU".

La acción tuvo lugar tras la negativa de los periodistas a aceptar nuevas normas para la prensa, que "implícitamente amenazan con criminalizar el reporterismo sobre seguridad nacional", exponiendo a los reporteros a ser perseguidos judicialmente.

En un comunicado, el grupo de prensa, con décadas de funcionamiento dentro del Departamento de Defensa, calificó lo sucedido como "un día oscuro para la libertad de prensa que genera preocupaciones sobre el debilitamiento del compromiso de Estados Unidos hacia la transparencia en el gobierno, en la rendición pública de cuentas del Pentágono y en la libertad de expresión para todos".

Este miércoles terminó el plazo dado por el Pentágono para que los periodistas suscribieran su aceptación a las nuevas normas ordenadas por el secretario de Defensa Pete Hegseth relativas al desenvolvimiento de la prensa dentro del edificio sede del poder militar en EEUU.

En la tarde se observó a docenas de periodistas abandonando los espacios de trabajo que por décadas tuvieron durante distintas administraciones demócratas y republicanas.

Muchos de los reporteros esperaron para salir juntos a las 4:00 pm (local) hora límite fijada por el Departamento de Defensa para abandonar el edificio.

A medida que se acercaba la hora, cajas de documentos se alineaban en un pasillo del Pentágono y los reporteros llevaban sillas, una fotocopiadora, libros y fotos antiguas al estacionamiento desde los espacios de trabajo repentinamente abandonados. Poco después de las 4, entre 40 y 50 periodistas se marcharon juntos tras entregar sus credenciales.

"Es triste, pero también estoy muy orgullosa de que los periodistas hayamos permanecido unidos", afirmó Nancy Youssef, reportera de The Atlantic que tenía su escritorio en el Pentágono desde 2007.

Por qué los medios rechazaron la propuesta del Pentágono

Los medios de comunicación rechazaron casi por unanimidad las nuevas normas impuestas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que dejarían a los periodistas expuestos a la expulsión si intentaban informar sobre datos —clasificados o no— que no hubieran sido aprobados por Hegseth para su divulgación. No está claro qué impacto práctico tendrán las nuevas normas.

El secretario Hegseth —quien fue conductor de un programa en Fox News— dijo el martes que las normas eran "de sentido común", apuntando que el requisito de que los periodistas firmen un documento en el que se describen las reglas significa que reconocen las nuevas reglas, no necesariamente que estén de acuerdo con ellas. Los periodistas consideran que se trata de una distinción sin diferencia.

Trump respaldó las nuevas reglas de su secretario de Defensa. "Creo que él considera que la prensa es muy perjudicial para la paz mundial", dijo Trump. "La prensa es muy deshonesta".

