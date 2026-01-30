Noticias

Senado de Estados Unidos aprueba acuerdo para financiar al gobierno federal hasta septiembre de 2026

Aprobada en el Senado, la medida ahora pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación final.

N+ Univision y AP
Por:N+ Univision y AP
El Senado de Estados Unidos aprobó el acuerdo para evitar un cierre parcial del gobierno y financiar temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mientras negocian nuevas restricciones en el aumento de las operaciones de aplicación de las leyes migratorias del presidente Donald Trump.

Fue el jueves cuando el liderazgo demócrata en el Senado y la Casa Blanca llegaron a un consenso para extender el fondeo del gobierno hasta septiembre y aprobar una extensión de dos semanas de plazo respecto al presupuesto de DHS para poder renegociarlo.

Ambas partes acordaron separar la financiación del DHS del resto del paquete y destinar fondos a la agencia durante dos semanas mientras debaten las exigencias de los demócratas para limitar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus iniciales en inglés).

Los republicanos buscaban una extensión más prolongada de la financiación al DHS, pero ambas partes estaban “cada vez más cerca” de sellar el acuerdo y optaron por el plazo de dos semanas.

El acuerdo llega en un momento en que la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis ha sacudido al país.

¿Qué sigue ahora?

Aprobada en el Senado, la medida ahora pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación final.

La no aprobación podría dar lugar a cierres parciales del gobierno que afectarían a millones de trabajadores y servicios federales.

