Nuevas organizaciones terroristas: Ramas de la Hermandad Musulmana, en la mira del Gobierno

Los departamentos del Tesoro y de Estado designaron a tres ramas de la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Autoridades de Estados Unidos de América (EUA) informaron hoy 13 de enero de 2026 que tres ramas de la Hermandad Musulmana fueron designadas como organizaciones terroristas.

Entre las últimas organizaciones terroristas que designó Estados Unidos se encuentran cárteles mexicanos, como CJNG y el de Sinaloa.

Sanciones contra nuevas organizaciones terroristas

Las tres nuevas organizaciones terroristas: De acuerdo con la agencia AP, los departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron este martes las acciones contra los capítulos libanés, jordano y egipcio de la Hermandad Musulmana.

La administración del presidente Donald Trump considera que las tres ramas de la Hermandad Musulmana "representan un riesgo para Estados Unidos y los intereses estadounidenses".

El Departamento de Estado designó a la rama libanesa como organización terrorista extranjera, la más severa de las etiquetas, con esto se considera delito penal proporcionar apoyo material al grupo.

Por su parte, las ramas jordana y egipcia fueron catalogadas por el Tesoro como terroristas globales especialmente designados por proporcionar apoyo a Hamás.

De acuerdo con AP "la orden ejecutiva de Trump había señalado a los capítulos en Líbano, Jordania y Egipto, destacando que una ala del capítulo libanés había lanzado cohetes contra Israel después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 que desató la guerra en Gaza. Los líderes del grupo en Jordania han proporcionado apoyo a Hamás".


Contexto sobre la hermandad musulmana:
Fue fundada en Egipto en 1928.
Fue prohibida en ese país en 2013.
Jordania anunció una prohibición general de la Hermandad Musulmana en abril.

