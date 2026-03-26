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Trump habla sobre audiencia a Nicolás Maduro hoy: Esto dijo el presidente sobre el juicio del venezolano

Este jueves, Nicolás Maduro y su esposa Cilia flores enfrentan una audiencia en Nueva York

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Por:N+ Univision y Agencias
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Video Nicolás Maduro y Cilia Flores tendrán segunda audiencia en NY ¿Cuáles son los cargos a los que se les acusa?

El Presidente Donald Trump habló este jueves 26 de marzo de 2026 sobre la audiencia que enfrentan hoy Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La agencia de noticias AP destaca que esta audiencia es la primera vez que Maduro y Flores “estarán en el tribunal desde una lectura de cargos en enero, en la que protestó por su captura por fuerzas militares de Estados Unidos.

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En la primera audiencia, tanto Maduro como Flores se declararon inocentes.

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 por una operación que nombraron Resolución Absoluta.

Video Bloqueo de fondos a Nicolás Maduro pone en jaque su derecho a la defensa y la Sexta Enmienda | Análisis

¿Qué dijo Donald Trump sobre la audiencia de Maduro?

El presidente Donald Trump dijo este jueves que al mandatario venezolano depuesto, Nicolás Maduro, quien enfrenta hoy su segunda audiencia ante la justicia de EE.UU. solo le han procesado por una fracción de los delitos que ha cometido.

Trump auguró que le imputarán otros cargos al venezolano, quien también enfrenta el problema sobre su defensa, pues abogados señalan falta de pago, mientras el expresidente de Venezuela se ha manifestado sin recursos para pagar por los servicios.

Durante una reunión en la Casa Blanca, Donald Trump bromeó al señalar que es muy popular en Venezuela, incluso, hasta dijo que se presentará a las próximas elecciones para contender contra Delcy Rodríguez.

"Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy. Tal vez me postule contra Delcy", dijo.

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