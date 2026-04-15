Nueva York Gobernadora de Nueva York promueve impuestos para las residencias secundarias de lujo Tras varios meses de negarse a la idea, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este miércoles que promoverá la creación de un nuevo impuesto a las viviendas secundarias valoradas en varios millones de dólares, en un intento de apaciguar las demandas del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani y de abordar las inestables finanzas del estado.

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Durante meses, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se ha resistido a las presiones para aumentar los impuestos a los ricos, haciendo frente a los progresistas que la han acosado desde Manhattan hasta Puerto Rico coreando consignas como "que paguen impuestos los ricos".

Ahora, Hochul se muestra dispuesta a comprometerse con nuevos tributos para los más pudientes. La demócrata moderada dice que impulsará la creación de un nuevo impuesto sobre las segundas residencias multimillonarias en la ciudad de Nueva York, conocidas como 'pied-à-terres', en un intento por apaciguar al alcalde Zohran Mamdani y a sus partidarios, al tiempo que atiende sus preocupaciones sobre la desestabilización de las finanzas del estado.

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La idea, anunciada el miércoles, permitiría a la ciudad imponer un recargo fiscal a las residencias secundarias con un valor superior a los 5 millones de dólares, y la oficina de la gobernadora afirma que podría generar al menos 500 millones de dólares al año, en un momento en que Mamdani se dispone a cubrir un agujero presupuestario de miles de millones de dólares y a financiar su ambiciosa agenda.

"Como gobernadora, entiendo la importancia de estabilizar las finanzas de la ciudad sin comprometer los servicios esenciales con los que cuentan los neoyorquinos", dijo Hochul en un comunicado.

"Si puedes permitirte una segunda vivienda de 5 millones de dólares que permanece vacía la mayor parte del año, puedes permitirte contribuir como cualquier otro neoyorquino"

La oficina de la gobernadora indicó que incluiría la medida en el presupuesto estatal de este año, un extenso paquete de proyectos de ley que aún se está negociando acaloradamente en Albany después de que la gobernadora y la Legislatura dejaran pasar la fecha límite del 1 de abril para el plan de gastos.

Mamdani, quien ha pedido un aumento de impuestos mucho más amplio para los ricos, calificó la propuesta como una victoria, afirmando en un comunicado que lo coloca "un paso más cerca de equilibrar nuestro presupuesto mediante la imposición de tributos a los ultra ricos y a las élites globales".

En un foro no relacionado centrado en los impuestos, Mamdani, que apareció frente a una gran pancarta que decía "Gravar a los ricos", dijo que la propuesta se dirigiría a los "superricos que pueden comprar propiedades y utilizarlas para almacenar su riqueza y beneficiarse del mercado inmobiliario de la ciudad de Nueva York, pero sin tener que devolver nada a esa misma ciudad".

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Críticas desde los republicanos

Hochul lleva mucho tiempo rechazando la idea de aumentar los impuestos sobre la renta de las personas físicas o sobre las empresas, argumentando que tales medidas incentivarían aún más a los residentes y a las grandes empresas a abandonar la ciudad en busca de estados con tipos impositivos más bajos, lo que erosionaría la base impositiva del estado.

Aun así, las peticiones la han perseguido, con los progresistas coreando "ue paguen impuestos los ricos"cuando aparece en actos públicos, e incluso cuando asistió a una conferencia política anual en San Juan a finales del año pasado.

La gobernadora también se enfrenta a una posible vulnerabilidad política por el aumento de impuestos, ya que se postula para un segundo mandato completo en el cargo y trata de defenderse de las críticas republicanas sobre los altos impuestos en el estado.

Su rival republicano este otoño, Bruce Blakeman, no tardó en convertir la propuesta en un ataque habitual.

"La promesa de Kathy Hochul de ‘No al aumento de impuestos’ ha caducado más rápido que las familias que huyen de la crisis de la vivienda en Nueva York", dijo Blakeman, un ejecutivo del condado en los suburbios de la ciudad.

"A diferencia de Hochul, yo realmente cumpliré mi palabra cuando sea gobernador: reduciré sus impuestos, recortaré sus facturas de servicios públicos a la mitad y protegeré el Sueño Americano".

Mamdani, demócrata, ha instado a la gobernadora y a la Legislatura estatal a aumentar los impuestos a los ricos, pidiendo que los residentes adinerados aporten más dinero para programas destinados a ayudar a la clase trabajadora de la ciudad que atraviesa dificultades.

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Al mismo tiempo, también se enfrenta a un enorme déficit presupuestario —que en un principio estimó en unos 12,000 millones de dólares, pero que posteriormente revisó a unos 5,000 millones tras los ahorros y la ayuda financiera del estado— que podría poner en peligro su agenda y los servicios de la ciudad en general.

En una conferencia de prensa, Hochul dijo que la propuesta ayudará a la ciudad a cerrar su déficit presupuestario sin tener que recortar servicios, pero señaló que el alcalde y el Concejo Municipal deben encontrar ahorros adicionales a medida que avanzan para equilibrar su presupuesto.