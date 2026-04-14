Nueva York

Fiscal de Manhattan pide a Meta abordar la proliferación de fraudes en Facebook y WhatsApp

El Fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, hizo un llamado a Meta para que tome medidas para frenar la proliferación de cuentas falsas y estafadores en Facebook y WhatsApp ofreciendo supuestos servicios como asesoría legal y jurídica para inmigrantes.

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Por:N+ Univision
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Video Fiscal Alvin Bragg alerta por alza de estafas contra inmigrantes en Nueva York

El Fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, hizo un llamado a Meta, la empresa matriz de plataformas como Facebook y WhatsApp, a que tome medidas "para impedir que cuentas falsas se hagan pasar por organizaciones de asistencia jurídica gratuita" que ofrecen servicios legales a inmigrantes.

La oficina del Fiscal de Distrito afirma que ha recibido "múltiples reportes" ciudadanos neoyorquinos convertidos en blancos de falsos abogados, supuestos representantes de organizaciones como entes católicos de caridad, que "roban el dinero de víctimas incautas que pagan por asistencia legal".

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Bragg dirigió una carta a Meta donde le pide a la empresa que "proteja a los usuarios de los fraudes y robos, implementando múltiples medidas de seguridad en sus plataformas para reducir los riesgos de frades".

"Estamos viendo cómo un número cada vez mayor de neoyorquinos es víctima de estafas perpetradas por falsos abogados en las plataformas de Meta. Esta estafa en concreto se aprovecha de la aparente vulnerabilidad de los inmigrantes que buscan asistencia legal. Esperamos colaborar para desarrollar un enfoque integral que proteja a los usuarios de Meta contra el fraude", afirmó el fiscal de distrito Bragg.

Según el fiscal, el dinero que las víctimas envían para pagar esta falsa asistencia legal suele transferirse al extranjero, "lo que dificulta el enjuiciamiento de los responsables o la recuperación de esos fondos".

Aunque la oficina del Fiscal "investiga y persigue estos delitos siempre que puede, su empresa puede desempeñar un papel importante en la protección de los usuarios contra el fraude y el robo".

Algunos de los métodos de los estafadores son la creación de cuentas de Facebook que replican las de organizaciones legítimas de asistencia legal, o de cuentas de WhatsApp que simulan ser abogados de estos entes de ayuda legal.

"Estas cuentas falsas han dado lugar a transferencias fraudulentas por valor de decenas de miles de dólares", afirmó Bragg, resaltando que los estafadores suelen dirigirse a las poblaciones de inmigrantes "porque se considera que son, y a menudo lo son, más vulnerables al fraude y que necesitan un tipo específico de asistencia jurídica".

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Bragg advierte que el problema no se limita a la ciudad de Nueva York, sino que se han denunciado robos en todo Estados Unidos. "En respuesta a estos robos, Catholic Charities de Baltimore, Catholic Charities del Gran Houston y Catholic Charities de Trenton han publicado alertas de fraude en sus páginas de Facebook para advertir sobre esta actividad delictiva".

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