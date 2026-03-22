Nueva York Persisten largas filas de viajeros en aeropuertos de Atlanta y Nueva York La falta de personal por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional desató filas de hasta seis horas en aeropuertos de Atlanta y Nueva York, en medio del plan de Trump para reforzar la seguridad con agentes migratorios.

Video ICE llegará a aeropuertos de EEUU ante falta de personal en la TSA este lunes

Aeropuertos de Atlanta y Nueva York registran largas filas de viajeros por revisiones en los filtros de seguridad la tarde de este domingo 22 de marzo, debido a la falta de personal por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En la víspera del despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), persiste el caos en varias terminales importantes de Estados Unidos y han surgido preocupaciones y dudas por el refuerzo ordenado por el presidente Donald Trump para la asistencia de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en lo referente al resguardo de salidas o la revisión de identificaciones de pasajeros.

PUBLICIDAD

Usuarios del aeropuerto LaGuardia de Nueva York hacían largas filas para pasar por el control de seguridad debido a la falta de agentes de la TSA esta tarde, de acuerdo con un video de la AFP.

En el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, la escena lucía más caótica. Una gran multitud de viajeros ansiosos se agolpó hacia los puntos de control de seguridad, mientras el personal de la TSA gritaba por megáfonos para pedir a la gente que no se empujara entre sí.

"Una multitud increíble en las filas de TSA PreCheck en el aeropuerto JFK", compartió el usuario @surajit_ghosh2 en X, junto con un video que mostraba a muchas personas aguardando en las revisiones.

Mientras que en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta operaba una situación similar.

Algunos viajeros esperaron en fila durante casi seis horas en el principal punto de control de seguridad, donde a media tarde había únicamente dos agentes de la TSA para revisar identificaciones.

Muchos perdieron sus vuelos y se apresuraron a reservar vuelos posteriores o para anotarse en listas de espera que ya tenían decenas de nombres.

Las dudas y preocupaciones

La decisión de Trump de ordenar el despliegue de agentes federales de inmigración en aeropuertos de Estados Unidos para asistir en labores de seguridad durante un estancamiento presupuestario ha generado preocupación de que su presencia pueda intensificar las tensiones entre los viajeros frustrados por las prolongadas esperas y el personal de seguridad molesto por la falta de pagos.

PUBLICIDAD

Cientos de miles de trabajadores de seguridad nacional, incluidos elementos de la TSA, el Servicio Secreto de Estados Unidos y la Guardia Costera, han trabajado sin goce de sueldo desde que el Congreso no llegó a un acuerdo para renovar el financiamiento del DHS el mes pasado.

Video Polémica en Nueva Jersey por voluntariado estudiantil en centro migratorio



El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, designado por Trump para estar al frente del más reciente esfuerzo de seguridad aeroportuaria, dijo en distintos programas dominicales que el aumento en el papel del ICE en los aeropuertos —sus funciones específicas y número de agentes— estaba sujeto a conversaciones con funcionarios de la TSA y del ICE.

La portavoz del DHS, Lauren Bis, indicó que se desplegaría a “cientos” de agentes del ICE pero, por motivos de seguridad nacional, no reveló a qué aeropuertos.

"Es parte de un proceso", afirmó Homan. La prioridad, explicó, eran "los aeropuertos grandes donde hay una larga espera, como de tres horas".

Homan dijo que los agentes de inmigración, por ejemplo, podrían cubrir las salidas que vigilan actualmente los agentes de la TSA, lo que los liberaría para trabajar en los controles de seguridad. Otra opción, añadió, era que agentes del ICE revisaran las identificaciones antes de que las personas entraran a las áreas de control.

"Vamos a ser un multiplicador de fuerza", sostuvo, aunque también reconoció que había límites.

"No veo a un agente del ICE mirando una máquina de rayos X, porque no estamos entrenados para eso", dijo. Prometió elaborar "un plan para el final del día, sobre con qué aeropuertos empezamos y a dónde se les enviará".

PUBLICIDAD

Pero Everett Kelley, presidente de la American Federation of Government Employees, que representa a más de 50 mil empleados de la TSA, condenó el plan de Trump y señaló en un comunicado que los agentes del ICE no están entrenados ni certificados en seguridad aeroportuaria.

"Nuestros miembros en la TSA se han presentado todos los días, sin recibir un cheque de pago, porque creen en la misión de mantener a salvo a la población que viaja en avión", manifestó.

"Merecen que se les pague, no que se les reemplace por agentes armados sin capacitación, que han demostrado lo peligrosos que pueden ser".

Más de 300 empleados han renunciado desde el 14 de febrero, de acuerdo con el DHS. Según medios estadounidenses, las ausencias no programadas se han más que duplicado.

Algunos agentes optaron por tomar un segundo empleo o depender de donaciones, según miembros de los sindicatos. Varios aeropuertos importantes recolectan tarjetas de regalo y abastecen despensas de alimentos para el personal de la TSA.