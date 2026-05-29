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Retienen en aeropuerto de Washington a una mujer embarazada y a su hijo que viajaron buscando atención médica

Lo que comenzó como un viaje médico para un niño de cuatro años terminó en una sala de detención en el Aeropuerto Internacional Washington para él y su madre embarazad

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Por:N+ Univision
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Una mujer embarazada de Ghana que entró en Estados Unidos con un visado válido junto a su hijo de cuatro años para que recibiera atención médica ha permanecido detenida durante más de una semana en una sala de detención sin ventanas en un aeropuerto de Washington, según informaron sus abogados en documentos judiciales.

Annabella Gyasi llegó el martes pasado al Aeropuerto Internacional Washington Dulles para una cita que había concertado para su hijo, que nació con malformaciones en las manos, en el Hospital Infantil de Akron, en Ohio, según una petición de emergencia presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Virginia.

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De acuerdo con sus abogados, la madre e hijo habían viajado a Estados Unidos en 2024 para recibir atención médica, pero regresaron a Ghana tras ser informados de que el niño aún era demasiado pequeño para ser operado.

En esta ocasión, habían reservado un vuelo con escala para una cita el 30 de mayo en Akron para comprobar si tenía la edad suficiente para someterse a una cirugía.

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En cambio, ambos fueron detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos después de que Gyasi, de 38 años y con poco más de cuatro meses de embarazo, dijera que temía regresar a Ghana debido a la persecución que ambos habían sufrido, según afirman sus abogados.

“La Sra. Gyasi viajó legalmente a los Estados Unidos para que su hijo recibiera la atención médica necesaria, pero la detención ilegal y el trato inhumano que está sufriendo en Dulles ponen en peligro la salud de su hijo, así como la suya propia”, dijo Sophia Gregg, abogada principal de derechos de los inmigrantes de la ACLU de Virginia, en un comunicado. Los funcionarios de inmigración insistieron en que no había sido maltratada.

“Estas acusaciones son falsas”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. “Todas las personas bajo custodia de la CBP, incluida esta persona, tienen acceso a la atención médica adecuada, que incluye evaluación médica por parte de un doctor, medicamentos y alimentos”.

Desde su llegada a Estados Unidos, Gyasi ha sido hospitalizada dos veces por complicaciones del embarazo, como sangrado vaginal y mareos, pero en ambas ocasiones fue devuelta a la celda de detención en Dulles, según afirman sus abogados. En una de las visitas, los médicos "expresaron su preocupación por el hecho de que no estuviera comiendo lo suficiente en detención y estuviera muy estresada", declaró el grupo legal en un comunicado.

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Según los abogados, Gyasi les dijo repetidamente a los guardias que ella y su hijo tenían hambre, pero les negaron más comida.

Temiendo por su embarazo, Gyasi dijo que prefería ser deportada a no tener suficiente comida. Según sus abogados, le proporcionaron alimentos una vez que firmó la orden de deportación.

Posteriormente, los abogados declararon ante los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza que ella solo había accedido a ser deportada por desesperación.

En una orden de la jueza de distrito estadounidense Leonie Brinkema, los funcionarios de inmigración declararon que Gyasi no podía usar las visas de turista para ingresar a los Estados Unidos y que estaba siendo procesada para su expulsión acelerada porque había "admitido bajo juramento que vino a los Estados Unidos para solicitar asilo y que su intención no era abandonar los Estados Unidos para regresar a Ghana".

Brinkema ordenó una audiencia para este viernes para la presentación de argumentos orales.

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