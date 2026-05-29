Justicia Una jueza bloquea temporalmente el polémico fondo de Trump de indemnizar con millones de dólares a las víctimas del DOJ La propuesta de Trump de crear un fondo de casi 1,800 millones de dólares destinado a compensar a supuestas víctimas del Departamento de Justicia (DOJ) durante el mandato de Biden generó división. La iniciativa logró el rechazo incluso de republicanos y ahora queda en el aire tras el fallo de la jueza Leonie Brinkema

Video Fondo millonario en discordia: El plan del gobierno Trump de millones de dólares para presuntas víctimas del DOJ

Una jueza federal ha bloqueado temporalmente todo desembolso del fondo creado por el gobierno del presidente Donald Trump para compensar a supuestas víctimas de la politización de la justicia.

La jueza de distrito Leonie Brinkema, en Alexandria, Virginia, también prohibió el viernes que el gobierno avance con la creación del fondo mientras esté pendiente el litigio que lo impugna.

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La jueza, nominada para el cargo por el presidente demócrata Bill Clinton, programó una audiencia para el 12 de junio para escuchar argumentos sobre si debe extender la orden que bloquea los pagos del fondo de 1,776 millones de dólares. El gobierno creó el fondo para resolver la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones fiscales.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre la decisión de la jueza y remitió todas las preguntas al Departamento de Justicia, que tampoco respondió sobre el fallo.

Polémica desde su presentación

El fondo provocó una fuerte reacción desde que se anunció la semana pasada, incluso algunos republicanos mostraron sur echazo presionaron al secretario de Justicia interino Todd Blanche por las consideraciones de elegibilidad y la posibilidad de que incluso los participantes en el asalto al Capitolio pudieran solicitar una compensación.

El Departamento de Justicia no ha formado la comisión de cinco miembros que decidirá los criterios de pago, por lo que aún no se ha desembolsado dinero ni se han aceptado reclamaciones.

Los abogados de los demandantes, del grupo de defensa legal Democracy Forward, buscan una orden judicial que detenga la implementación del fondo y evite que el gobierno de Trump desembolse cualquier pago. La demanda federal sostiene que no existe base legal ni mecanismos de rendición de cuentas que sustenten el fondo.

Los demandantes en la demanda de Virginia incluyen a un fiscal despedido y a un profesor universitario absuelto de agredir a agentes federales en una protesta.

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“La ilegalidad que ha impregnado el Fondo Antipolitización desde su inicio requiere que sea desmantelado por completo”, dice la demanda.

Al menos otras dos demandas, ambas presentadas por separado en Washington, también impugnan la creación del fondo. Una demanda presentada por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington se refiere al fondo como “un acto asombroso de corrupción presidencial”. Dos agentes de policía que ayudaron a defender el Capitolio del asalto del 6 de enero del 2021 demandaron la semana pasada.

Durante una audiencia en el Congreso, Blanche no descartó la posibilidad de dar dinero a los asaltantes de Capitolio.