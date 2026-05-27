Noticias Gobierno dice que evalúa planes para suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos de ciudades santuario La administración de Donald Trump analiza nuevas medidas contra ciudad demócratas que se niegan a colaborar con las políticas migratorias federales, mientras crece la preocupación en la industria aérea y turística de Estados Unidos a las puertas del Mundial

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El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que la administración del presidente Donald Trump evalúa suspender el procesamiento de viajeros internacionales y carga en aeropuertos ubicados en las llamadas “ciudades santuario”, que se han negado a colaborar con las políticas federales de control migratorio.

La medida, aún en fase de análisis según Mullin y de la que no se han dado detalles precisos, podría afectar de manera significativa a los vuelos internacionales y el comercio aéreo en algunos de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos, particularmente en estados gobernados por demócratas.

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Aunque se desconoce el alcance de la iniciativa, podría afectar al acceso de ciudadanos extranjeros a los EEUU. La propuesta surge además en vísperas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento para el cual se prevé la llegada de millones de visitantes extranjeros.

Planes sin decisión definitiva: aeropuertos y ciudades en la mira

Durante una entrevista en Fox News Channel, Mullin aseguró que ya sostuvo reuniones con funcionarios de la Casa Blanca para discutir el tema, aunque aclaró que no existe una decisión definitiva.

“Actualmente estamos elaborando planes, aunque aún no los hemos puesto en marcha”, señaló el funcionario.

El Departamento de Justicia estadounidense publicó recientemente una lista de ciudades y estados santuario entre los que figuran Boston, Denver, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Newark, Seattle y San Francisco, todas con importantes terminales aéreas internacionales.

El titular de Seguridad Nacional argumentó que en esos distritos las autoridades locales mantienen políticas que limitan la cooperación con las agencias federales de inmigración. La administración republicana considera que esas decisiones obstaculizan los operativos impulsados desde Washington.

La propuesta ha generado inquietud en la industria turística y aérea. La Asociación de Viajes de Estados Unidos informó que representantes del sector sostuvieron reuniones con Mullin, quien confirmó que la administración considera retirar agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP) de ciertos aeropuertos internacionales.

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Por su parte, legisladores demócratas argumentan que se requieren reformas para evitar abusos por parte de autoridades migratorias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) y CBP.