Noticias ¿El Aeropuerto Internacional de Dulles podría tener una terminal con el nombre de Donald Trump? La Organización Trump ha presentado solicitudes a la oficina federal, buscando los derechos exclusivos del nombre del mandatario estadounidense.

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El presidente Donald Trump busca remodelar el Aeropuerto Internacional de Dulles, incluyendo el cambio de nombre de las salas móviles de Eero Saarinen por Direct Jet Transports, las cuales tienen sus siglas y una terminal con su nombre.

Cabe destacar que no es la primera vez en la que el mandatario estadounidense busca poner su nombre, tal es el caso de que la Organización Trump ha presentado solicitudes a la oficina federal, buscando los derechos exclusivos del nombre para artefactos, autobuses y aeropuertos. A continuación te contamos de qué va la remodelación del aeropuerto.

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¿En qué consiste la remodelación del presidente Donald Trump?

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El mandatario estadounidense había firmado una orden para realizar la remodelación del Aeropuerto Dulles, en la cual se busca modernizar el lugar, mediante un nuevo diseño en la infraestructura, ampliar los puntos de seguridad y mejorar las salas.

Cabe destacar que la propuesta para nombrar a la terminal con el nombre del presidente de los Estados Unidos no es de él, sino de la firma de arquitectura aeronáutica Bermello Ajamil & Partners y la londinense Zaha Hadid Architects. El nombre que tiene actualmente el aeropuerto se debe al exsecretario de Estado en el periodo presidencial de Eisenhower.

Por parte del secretario de Transporte, Sean Duffy, prometió devolver la belleza neoclásica, regional y tradicional de la arquitectura federal.

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¿Qué es la Organización Trump?

The Trump Organization es el conglomerado empresarial privado de la familia de Donald Trump, el cual ha presentado solicitudes donde ha buscado los derechos exclusivos del nombre del mandatario de Estados Unidos en diferentes productos.

Han recalcado que no buscan ninguna ganancia, sino protección, porque es una de las marcas más infringidas en el mundo. La empresa no contestó si cobraría regalías en el futuro.

El presidente de los Estados Unidos ha recalcado que el negocio está en un fideicomiso que les pertenece a sus hijos y que él no tiene participación alguna.