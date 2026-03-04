Inmigración ¿Qué hacer si un agente de ICE pregunta mi nacionalidad? Esto puedes responder Esto es lo que hay que hacer de acuerdo con un experto en inmigración en caso de que te pregunten tu nacionalidad.

El endurecimiento de las políticas migratorias en diversas regiones de Estados Unidos ha obligado a la comunidad inmigrante a preguntarse cómo actuar ante la autoridad.

Y de acuerdo con expertos, una de las dudas más frecuentes ante una parada de tránsit o una intervención policial es: ¿Debo responder si me preguntan de dónde soy?.

Es importante que todos conozcamos la respuesta para evitar complicaciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).

¿Qué hacer si un agente de ICE pregunta mi nacionalidad? Esto puedes responder

Armando Olmedo, asesor jurídico de Televisa Univision, señala que la honestidad es la mejor defensa, aunque que decir la verdad no debe confundirse con la autoincriminación.

“La persona que recibe esa pregunta no debe de mentir, eso es lo primero. Nunca mentirle al gobierno, pero se puede reservar el contestar la pregunta y decirle: ¿por qué tengo yo que contestar esa pregunta?”, explica Olmedo.

Olmedo enfatiza que el derecho a no contestar está amparado por la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, ejercer este derecho no es una

garantía de inmunidad inmediata. Según Olmedo, aunque la persona tiene la " habilidad de negarse a contestarla", esto no impide que un oficial recomiende una detención para propósitos migratorios si considera que existen otros elementos sospechosos.

¿Qué implica el acuerdo 287(g)?

La preocupación de muchos inmigrantes se debe en especial a las jurisdicciones donde operan los acuerdos 287(g). De acuerdo con la página web del ICE, estos convenios de colaboración y cooperación permiten que las agencias policiales estatales y locales actúen, en cierta medida, como una extensión de servicio de inmigración.

Permite que oficiales locales (como los policías de carretera en Florida) realicen funciones de control migratorio.

Si un conductor es detenido por una infracción de tránsito menor, bajo este acuerdo, el oficial tiene la facultad de indagar sobre el estatus migratorio si sospecha que la persona es indocumentada.

Facilita el intercambio de información y la transferencia de individuos a la custodia de ICE de manera más ágil.

Por ello, siempre se recomienda en caso de una detención, mantener la calma, ser respetuoso con las autoridades, seguir el consejo de no mentir, ejercer el derecho de no contestar, no entregar documentación falsa y preguntar al oficial si eres libre de irte.