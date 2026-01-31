Versión de ICE sobre inmigrante mexicano con cráneo destrozado provoca tensión en Minnesota, según investigación de AP

Las enfermeras de cuidados intensivos dudaron inmediatamente de la palabra de los funcionarios federales de inmigración cuando llegaron a un hospital de Minneapolis con un inmigrante mexicano que tenía huesos rotos en la cara y el cráneo.

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas afirmaron inicialmente que Alberto Castañeda Mondragón había intentado huir mientras estaba esposado y "chocó de cabeza a propósito contra una pared de ladrillos", según documentos judiciales presentados por un abogado que busca su liberación.

Pero el personal del Centro Médico del Condado de Hennepin determinó que eso no podía explicar las fracturas y el sangrado en todo el cerebro del hombre de 31 años, dijeron tres enfermeras familiarizadas con el caso.

“Fue risible, si es que había algo de qué reírse”, dijo una de las enfermeras, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar sobre la atención a los pacientes. “Es imposible que esta persona se estrellara contra una pared”.