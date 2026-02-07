Noticias

Búsqueda de Nancy Guthrie: Policía remolca coche que se encontraba en su garaje y asegura cámara de video

La búsqueda de la madre de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, se intensificó la noche del viernes 6 de febrero, cuando investigadores localizaron un vehículo y una cámara en el tejado de la vivienda de la mujer en Arizona

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Tras una semana del presunto secuestro de Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora de “ Today”, Savannah Guthrie, autoridades estadounidenses informaron sobre avances relevantes en la investigación para localizarla.

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, la búsqueda se intensificó la noche del viernes 6 de febrero, cuando investigadores localizaron un vehículo y una cámara en el tejado de la vivienda de la mujer en Tucson, Arizona.

Hallazgos clave en la casa de Nancy Guthrie

Equipos forenses del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) registraron el tejado de la casa, donde encontraron una cámara instalada en la propiedad que había pasado desapercibida en revisiones anteriores. El hallazgo ocurrió horas después de que presuntos secuestradores enviaran una segunda “carta de rescate”.

Además, las autoridades retiraron un automóvil deportivo de color oscuro que se encontraba en el garaje. El vehículo fue remolcado como parte de las diligencias. Las búsquedas del viernes marcaron la tercera ocasión en que los investigadores regresaron a la escena desde que se denunció la desaparición el domingo.

A lo largo del día, más de una docena de unidades oficiales acudieron al domicilio, incluyendo equipos forenses, agentes del FBI y ayudantes del sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

Vehículo de interés y nuevas pistas

En otro giro de la investigación, las autoridades identificaron un “ vehículo de interés” que habría sido visto en una tienda Circle K del área de Tucson. Un portavoz de la empresa indicó que una pista condujo a los agentes hasta el automóvil y que la compañía colaboró proporcionando acceso a sus videos de vigilancia.

No está claro por qué el vehículo podría estar relacionado con la desaparición ni si se ha identificado a algún sospechoso. Las pruebas incautadas el viernes representan el mayor avance desde que se encontró sangre en la puerta principal de Nancy, con gotas que se extendían hasta la entrada, además, la cámara del timbre fue retirada y desconectada la madrugada del día de su desaparición.

Tras la difusión de las “cartas de rescate”, Savannah Guthrie y sus hermanos Annie y Camron publicaron un video en el que suplican a los posibles responsables que se comuniquen con la familia.

JICM

