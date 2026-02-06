Clima polar EEUU congelado: ¿Por qué este fin de semana será el más peligroso en lo que va de 2026? Esta es la explicación Estados Unidos continuará sufriendo de bajas temperaturas. Un sistema de aire ártico de gran alcance avanzará este fin de semana, de 7 al 9 de febrero de 2026, provocando condiciones invernales extremas, en estados como Nueva York, Boston y Filadelfia.

Video Pronóstico del tiempo hoy en Chicago: se avecina nieve; temperatura alcanzará 30 °F

Se encienden las alertas en gran parte de Estados Unidos, pues se espera que sea un fin de semana peligroso para sus habitantes. Y es que se pronostica la potente irrupción de aire ártico que empujará temperaturas muy por debajo de lo normal en amplias zonas del país, del 7 al 9 de febrero de 2026.

Los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) han advertido que este fenómeno puede generar sensaciones térmicas extremadamente bajas, viento fuerte y nieve ligera, condiciones que combinadas crean un riesgo importante para la población y sus actividades cotidianas.

¿Por qué bajará la temperatura en las próximas horas? Un fuerte frente frío se desplaza desde el norte de la Unión Americana, impulsado por la corriente en chorro y un sistema de baja presión asociado.

Según las discusiones del Weather Prediction Center, este sistema traerá consigo vientos intensos y fría masa de aire detrás del frente, lo que hará que las temperaturas máximas se mantengan en un solo dígito Fahrenheit.

¿Qué partes de EEUU serán las más afectadas?

Gran parte de Estados Unidos continuará sufriendo de bajas temperaturas, provocando condiciones invernales extremas, que ya comienzan a encender las alarmas oficiales por frío peligroso, viento fuerte y sensación térmica extremadamente baja.

De acuerdo con la última discusión meteorológica, el frente frío intenso cruzará el país desde el viernes por la noche, desplazando aire muy frío hacia las regiones del Gran Lago, Noreste y Apalaches.

Se esperan nevadas ligeras a moderadas, ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora y descensos bruscos de temperatura que dejarán máximas en cifras de un solo dígito Fahrenheit en algunas zonas el sábado.

Los modelos meteorológicos prevén que esta masa de aire polar será acompañada de sensaciones térmicas extremadamente bajas, con viento que puede hacer sentir las temperaturas hasta −30 °F en el interior del noreste y Nueva Inglaterra, lo que representa un riesgo severo de hipotermia y congelación.

Áreas bajo vigilancia y posibles impactos: Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las regiones más afectadas incluirían ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia y el corredor de la Interestatal I-95.

Allí el frío no dará tregua; se espera que las sensaciones térmicas alcancen niveles tan bajos como los −20 °F, algo inusual para esta época del invierno.

Además del frío extremo, se anticipa:

Vientos fuertes que pueden causar daños a árboles y líneas eléctricas, así como posibles cortes de energía.

Nieve ligera y ráfagas con visibilidad reducida que pueden complicar el tránsito y aumentar los riesgos en carreteras.

Advertencias de frío extremo y avisos por sensación térmica peligrosa ya emitidos o en consideración para amplias áreas del noreste, Atlántico medio y las Grandes Llanuras del norte.

Una persona camina durante un día con bajas temperaturas a la orilla del lago Michigan, en Chicago, el pasado 28 de enero de 2026. Imagen Nam Y. Huh/AP

¿Qué se debe hacer ante los fríos extremos?

Las autoridades meteorológicas y de salud instan a la población a limitar la exposición al aire libre, especialmente durante las horas nocturnas y de madrugada, y a vestir ropa adecuada con varias capas, protector facial, guantes y gorro. Asimismo, se recomienda tomar precauciones para evitar cortes de energía y riesgos asociados a la falta de calefacción.

Este episodio, considerado por algunos expertos como uno de los más fríos de la temporada antes de un eventual calentamiento atmosférico, refuerza la importancia de seguir las actualizaciones oficiales y los avisos emitidos por los servicios meteorológicos.

