Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias

Júnior Pena, influencer brasileño identificado por defender las políticas antiinmigratorias del presidente Donald Trump fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglás en inglés); en N+ Univision te compartimos qué decía sobre las redadas.

El creador de contenido vive en Estados Unidos desde 2009 y acumula cientos de miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram; su detención fue en Nueva Jersey, pese a haber sostenido públicamente que las detenciones migratorias estaban dirigidas solo a "delincuentes".

¿Por qué fue detenido y que temas abordaba?

De acuerdo con The Guardian, luego de su arresto fue trasladado al Delaney Hall, un centro de detención cercano a la ciudad de Nueva York y fue detenido después de faltar a una audiencia judicial. Un allegado indicó que su abogado, Andrew Lattarulo, buscaba regularizar la situación y evitar que el influencer sea trasladado a otro estado mientras se revisa su caso.

El arresto ocurre días después de que el creador difundió videos en los que respaldaba abiertamente a Trump y minimizaba el alcance de los operativos migratorios. En una de sus publicaciones, pidió calma a la comunidad brasileña ante los reportes de detenciones, ya que según él todas las personas arrestadas eran delincuentes.

Su narrativa, centrada en mostrar la realidad de Estados Unidos desde la perspectiva de un migrante, contrastó con los hechos luego de su propia detención.

Pena es originario de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, una región de Brasil. En sus redes, suele amplificar críticas al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y expresar simpatía por el exmandatario Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

