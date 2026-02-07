Noticias Estados Unidos da a Ucrania y Rusia plazo hasta junio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, según Zelensky El presidente de Ucrania informó que EEUU propuso celebrar la próxima ronda de conversaciones trilaterales la próxima semana en territorio estadounidense por primera vez, probablemente en Miami

Video Zelensky anuncia cumbre de paz trilateral, mientras Rusia lanza ataque masivo de drones en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este sábado 7 de febrero que Estados Unidos estableció un plazo para que su país y Rusia alcancen un acuerdo que ponga fin a la guerra que se ha prolongado por casi cuatro años.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), el plazo propuesto se extendería hasta junio de 2026, en medio de un contexto de intensos ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana que han obligado a las centrales nucleares a reducir su producción, generando una crisis eléctrica en el país.

Conversaciones trilaterales y propuesta económica

“ Los estadounidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra a principios de este verano y probablemente presionarán a las partes precisamente de acuerdo con este calendario”, dijo Zelensky a la prensa, según AP.

Zelensky informó que Estados Unidos propuso celebrar la próxima ronda de conversaciones trilaterales la próxima semana en territorio estadounidense por primera vez, probablemente en Miami. “ Confirmamos nuestra participación”, añadió.

El mandatario ucraniano también señaló que Rusia presentó a Estados Unidos una propuesta económica por valor de 12 billones de dólares, denominada “Paquete Dmitriev” en honor al enviado ruso Kirill Dmitriev. Estos acuerdos económicos bilaterales formarían parte de un proceso de negociación más amplio.

Estancamiento en negociaciones y posturas firmes

Según AP, el nuevo plazo surge tras conversaciones trilaterales mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi que no lograron avances, debido a exigencias contrapuestas entre las partes. Rusia presiona para que Ucrania se retire del Donbás, condición que Kiev rechaza.

“Las cuestiones difíciles siguen siendo difíciles. Ucrania ha confirmado una vez más su postura sobre la cuestión del Donbás. En nuestra opinión, "nos mantenemos en nuestra posición" es el modelo más justo y fiable para un alto el fuego en la actualidad», afirmó Zelensky.

“No sé si esto se podrá llevar a cabo, porque cuando hablamos de una zona económica libre, teníamos opiniones diferentes al respecto”, afirmó.

Zelensky reiteró que Ucrania está dispuesta a respetar un alto el fuego que prohíba ataques a infraestructuras energéticas si Rusia también se compromete, aunque advirtió que Moscú ha violado treguas anteriores en pocos días.

