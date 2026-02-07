Arrestan a un hombre de Ohio acusado de amenazar de muerte al vicepresidente J.D. Vance
Aquí en N + Univision te contamos sobre el arresto y cómo fue la amenaza
Video J.D. Vance afirma que niño de cinco años no fue detenido por ICE
El Servicio Secreto arrestó a un hombre acusado de amenazar al vicepresidente J.D. Vance.
De acuerdo con la cuenta del X del fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Todd Blanche mencionó que al arrestar al hombre descubrieron que también poseía material de abuso sexual infantil.
Asimismo, agradeció a los socios federales, estatales y locales por su trabajo conjunto.
