DHS busca deportar a Liam Conejo, niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido por el ICE

La vocera del departamento, Tricia McLaughlin, afirmó que se trata de un procedimiento de expulsión normal.

N+ Univision y Agencias
Por:N+ Univision y Agencias
Video Superhéroe Liam Conejo: Artistas de cómics se inspiran en niño de 5 años arrestado por ICE

La historia del niño ecuatoriano de 5 años, Liam Cornejo Ramos, que fue detenido en Minnesota en enero, ha vuelto a dar un giro luego de su liberación. Ahora el Departamento ⁠de Seguridad Nacional (DHS) informó este viernes que está tratando de deportar al menor.

No obstante, la cartera, que supervisa a nivel federal la aplicación de las leyes de inmigración, negó que estuviera solicitando una expulsión acelerada, luego de que la abogada del menor ecuatoriano, Danielle Molliver, declarara al diario The New York Times que la administración Trump estaba solicitando una deportación rápida y también calificó la medida de "extraordinaria" y posiblemente una "represalia".

En tanto, la vocera del departamento, Tricia McLaughlin, afirmó que se trata de un procedimiento de expulsión normal y añadió que "es un procedimiento estándar y no hay nada de represalia en la aplicación de las leyes de inmigración del país".

El regreso de Liam y su padre a Minnesota

E l niño y su padre regresaron a Minnesota el domingo, días después de que fueron detenidos por agentes de inmigración en un suburbio de Minneapolis y retenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas.

Originarios de Ecuador, ambos fueron detenidos el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis y posteriormente fueron trasladados a un centro de detención migratoria en Dilley.

Mira también:

Video ICE bajo la lupa: El 74% de los detenidos en cárceles migratorias no tiene antecedentes criminales
