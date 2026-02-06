Noticias

Trump dice que no se disculpará por publicar video racista de los Obama: 'No lo vi completo'

La publicación del presidente del jueves por la noche fue atribuida a un miembro de su equipo luego de desatar una polémica.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Trump publica video racista que representa a los Obama como simios; Casa Blanca lo borra

La publicación racista en redes sociales del presidente Donald Trump que mostraba al expresidente Barack Obama y a su esposa, Michelle Obama, como primates en una jungla fue eliminada este viernes después de una reacción negativa tanto de republicanos como de demócratas que criticaron el video como ofensivo.

Trump dijo más tarde que no se disculparía por la publicación. " No. Lo revisé. No lo vi completo. Se lo di a la gente y ellos lo publicaron (...) No cometí ningún error", afirmó.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

EEUU congelado: ¿Por qué este fin de semana será el más peligroso en lo que va de 2026? Esta es la explicación
3 mins

EEUU congelado: ¿Por qué este fin de semana será el más peligroso en lo que va de 2026? Esta es la explicación

Estados Unidos
DHS busca deportar a Liam Conejo, niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido por el ICE
1 mins

DHS busca deportar a Liam Conejo, niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido por el ICE

Estados Unidos
Alerta de frío extremo: Ciudades donde se esperan temperaturas de -22 °F el sábado y domingo en Estados Unidos
2 mins

Alerta de frío extremo: Ciudades donde se esperan temperaturas de -22 °F el sábado y domingo en Estados Unidos

Estados Unidos
Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias
1 mins

Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias

Estados Unidos
La publicación de un video racista en contra de los Obama fue "error" de un "empleado", dice la Casa Blanca
2 mins

La publicación de un video racista en contra de los Obama fue "error" de un "empleado", dice la Casa Blanca

Estados Unidos
¿Qué anunció hoy Estados Unidos en contra de Irán? Esto hará para frenar represiones en el país de Medio Oriente
2 mins

¿Qué anunció hoy Estados Unidos en contra de Irán? Esto hará para frenar represiones en el país de Medio Oriente

Estados Unidos
¿Se espera tormenta invernal en EEUU sábado y domingo? Recomendaciones por vientos fuertes y estas afectaciones
2 mins

¿Se espera tormenta invernal en EEUU sábado y domingo? Recomendaciones por vientos fuertes y estas afectaciones

Estados Unidos
¿Cuánta nieve caerá el sábado y domingo en Estados Unidos? Tormenta invernal afectará más a esta zona
2 mins

¿Cuánta nieve caerá el sábado y domingo en Estados Unidos? Tormenta invernal afectará más a esta zona

Estados Unidos
Detienen a “participante clave” de ataque a consulado de EEUU en Bengasi: ¿De qué lo acusan?
1 mins

Detienen a “participante clave” de ataque a consulado de EEUU en Bengasi: ¿De qué lo acusan?

Estados Unidos
¿Se acaba el Nuevo START? Marco Rubio revela estándares de EEUU con potencias nucleares, como Irán
3 mins

¿Se acaba el Nuevo START? Marco Rubio revela estándares de EEUU con potencias nucleares, como Irán

Estados Unidos

Atribuye publicación a miembro de su equipo

La publicación del presidente del jueves por la noche fue atribuida a un miembro de su equipo luego de una reacción generalizada, desde líderes de derechos civiles hasta veteranos senadores republicanos, por su trato al primer presidente y primera dama negros del país.

En una inusual admisión de un error por parte de la Casa Blanca, la eliminación se produjo horas después de que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, desestimara la "falsa indignación" por la publicación.

Tras las peticiones de su eliminación, incluso por parte de republicanos, la Casa Blanca afirmó que un miembro de su equipo había publicado el video erróneamente.

La publicación fue parte de una oleada de actividad nocturna en la cuenta Truth Social de Trump que amplificó sus falsas afirmaciones de que le habían robado las elecciones de 2020, a pesar de que los tribunales de todo el país y el fiscal general del primer mandato de Trump no encontraron evidencia de fraude sistemático.

Mira también:

Video Trump borra de Truth Social video ofensivo contra los Obama tras recibir fuertes críticas de racismo
Relacionados:
NoticiasDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX