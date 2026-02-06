Noticias Trump dice que no se disculpará por publicar video racista de los Obama: 'No lo vi completo' La publicación del presidente del jueves por la noche fue atribuida a un miembro de su equipo luego de desatar una polémica.

Video Trump publica video racista que representa a los Obama como simios; Casa Blanca lo borra

La publicación racista en redes sociales del presidente Donald Trump que mostraba al expresidente Barack Obama y a su esposa, Michelle Obama, como primates en una jungla fue eliminada este viernes después de una reacción negativa tanto de republicanos como de demócratas que criticaron el video como ofensivo.

Trump dijo más tarde que no se disculparía por la publicación. " No. Lo revisé. No lo vi completo. Se lo di a la gente y ellos lo publicaron (...) No cometí ningún error", afirmó.

Atribuye publicación a miembro de su equipo

La publicación del presidente del jueves por la noche fue atribuida a un miembro de su equipo luego de una reacción generalizada, desde líderes de derechos civiles hasta veteranos senadores republicanos, por su trato al primer presidente y primera dama negros del país.

En una inusual admisión de un error por parte de la Casa Blanca, la eliminación se produjo horas después de que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, desestimara la "falsa indignación" por la publicación.

Tras las peticiones de su eliminación, incluso por parte de republicanos, la Casa Blanca afirmó que un miembro de su equipo había publicado el video erróneamente.

La publicación fue parte de una oleada de actividad nocturna en la cuenta Truth Social de Trump que amplificó sus falsas afirmaciones de que le habían robado las elecciones de 2020, a pesar de que los tribunales de todo el país y el fiscal general del primer mandato de Trump no encontraron evidencia de fraude sistemático.

