Roblox Nevada obliga a Roblox a reforzar seguridad infantil y pagar más de 12 millones de dólares Roblox deberá rediseñar sus sistemas de interacción para limitar el contacto entre adultos y menores.

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Roblox, una plataforma de videojuegos popular entre los niños, implementará mayores medidas de protección para los usuarios jóvenes y pagará más de 12 millones de dólares al estado de Nevada, en lo que el fiscal general del estado, Aaron Ford, calificó el miércoles como un acuerdo pionero en su tipo.

"Este acuerdo extrajudicial creará un entorno en línea más seguro para nuestros niños, y espero que sirva como referencia sobre la manera en que las plataformas interactivas en línea permiten a la juventud de nuestro estado utilizar sus productos", declaró el miércoles el fiscal general demócrata.

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Roblox —utilizada por casi la mitad de los niños estadounidenses menores de 16 años— destinará 10 millones de dólares a lo largo de tres años para apoyar programas como el Boys & Girls Club y otras actividades no digitales, señaló Ford. Asimismo, financiará un puesto de enlace con las fuerzas del orden para responder a las inquietudes sobre la seguridad en la plataforma, así como una campaña de concienciación sobre la seguridad en línea, añadió Ford.

El acuerdo, pactado para evitar un litigio judicial, incluye protecciones reforzadas para los menores que utilizan la aplicación, tales como la exigencia de verificar la edad de todos los usuarios y la restricción de las notificaciones nocturnas para los menores. La plataforma de videojuegos enfrenta litigios en otros estados, incluidos Texas y Kentucky, donde se le acusa de no proteger adecuadamente a los niños.

"En Roblox estamos orgullosos de haber trabajado junto al fiscal general Ford para alcanzar este acuerdo histórico, el cual consolida nuestra labor de establecer un nuevo estándar en materia de seguridad digital", afirmó en un comunicado Matt Kaufman, director de seguridad de Roblox.

Kaufman señaló que este acuerdo sienta las bases sobre cómo la industria y los organismos reguladores pueden colaborar para proteger a los niños.

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Este acuerdo se produce en un momento en que los fiscales han presentado demandas contra diversas empresas de redes sociales por el papel que estas desempeñan en la vida de los niños. El mes pasado, en California y Nuevo México, se declaró responsables a empresas de redes sociales —como Meta y YouTube— por haber diseñado sus plataformas con el fin de generar adicción entre los usuarios jóvenes, y se les ordenó pagar multas por un valor superior a los 375 millones de dólares.

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Asimismo, Ford mantiene demandas pendientes contra Meta, TikTok, Snapchat, YouTube y Kik, bajo la acusación de que dichas empresas no implementaron las medidas de seguridad necesarias para proteger a los niños.

Como parte del acuerdo, Roblox implementará una tecnología de estimación de edad mediante reconocimiento facial con el fin de restringir las funciones de chat de los usuarios más jóvenes, limitándolas únicamente a aquellos que pertenezcan a grupos de edad similares. Según explicó Ford, no se permitirá que los usuarios adultos y los menores de 16 años interactúen a través del chat, a menos que se estén comunicando con un amigo de confianza. Se puede añadir a un amigo de confianza mediante un código QR o a través de los contactos telefónicos, a fin de garantizar que el niño conozca a esa persona fuera de la plataforma, señaló. La empresa también supervisará la actividad para detectar si algún usuario ha mentido sobre su edad, añadió.

Roblox creará cuentas infantiles para los usuarios menores de 16 años, las cuales bloquearán el acceso a contenido clasificado para adultos y ofrecerán juegos cuya idoneidad ha sido verificada. El acuerdo también amplía la supervisión parental a los usuarios menores de 16 años; dicha supervisión estaba disponible anteriormente solo para los menores de 13 años.

Donch’e King, investigador criminal supervisor de la oficina del Fiscal General, afirmó que medio millón de depredadores en línea acechan a los niños en cualquier momento, a menudo a través de múltiples plataformas. La mayor parte de los contactos con fines depredadores se produce en salas de chat y servicios de mensajería instantánea, indicó. Asimismo, instó a los padres a comunicarse con franqueza con sus hijos acerca de las plataformas que utilizan y a denunciar ante las autoridades policiales cualquier inquietud que surja al respecto.

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"Proteger a los niños de Nevada no es una opción; es nuestro deber", declaró King.