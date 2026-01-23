Clima polar Tormenta invernal: 14 estados declaran estado de emergencia y Trump asegura que están listos para combatir la histórica tormenta En su cuenta de Truth Social, el Presidente dijo que están en contacto con todas las autoridades, y pidió a la gente permanecer en lugares seguros.

El presidente Donald Trump pidió a la gente permanecer en estados seguros y abrigados ante la gran tormenta invernal que azota desde este viernes y se extenderá los próximos días en buena parte de Estados Unidos con temperaturas congelantes.

En su cuenta de Truth Social, aseguró que está en coordinación con las autoridades estatales y locales. Y que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (Federal Emergency Management Agency, FEMA) está totalmente preparada para responder.

¡Manténganse seguros y abrigados!

Declaran estado de emergencia en 14 estados

La tormenta invernal que califican de "peligrosa" ha provocado aeropuertos paralizados en el país. Según datos de FlightAware, el servicio de seguimiento de vuelos en tiempo real, hasta este viernes se registran 882 cancelaciones totales de vuelos, de estos, 491 corresponden a rutas dentro, hacia o desde Estados Unidos. Los retrasos suman con más de 15 mil vuelos en todo el sistema aéreo.



Se estima que casi 230 millones de personas se preparan para la severa tormenta invernal de este fin de semana, con al menos 14 estados en estado de emergencia.

La tormenta invernal podría afectar desde Nuevo México hasta Maine con severas nevadas, hielo y fuertes vientos.

Lista de estados