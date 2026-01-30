Tormenta invernal Alerta por ciclón bomba en el país: ¿Hasta cuándo se extenderán sus efectos? Una nueva tormenta invernal, denominada como ciclón bomba, azotará distintas regiones de Estados Unidos con nieve, fuertes vientos e inundaciones en las zonas costeras del noreste desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra.

Video Suman 85 muertos por frío extremo en EEUU y declaran emergencia ante nueva tormenta invernal

Una nueva tormenta invernal azotará distintas regiones del país con nieve, fuertes vientos e inundaciones en las zonas costeras del noreste desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra. Expertos ya la calificaron como ciclón bomba por su potencial intenso.

¿Qué estados afectará el ciclón bomba?

De acuerdo con The Weather Channel, algunas áreas del sureste de Virginia y el este de Carolina del Norte podrían experimentar ventisca, que es una tormenta de viento y nieve.

Esto podría generar casos de cortes de electricidad, reducción de las condiciones de viaje y un frío potencialmente mortal que podría durar por varios días, aun cuando la nieve y el viento bajen de intensidad.

Según el pronóstico meteorológico detallado, la nevada iniciará principalmente el viernes por la noche, y se espera que llegue a su máxima intensidad durante el sábado y la madrugada del domingo, cuando podría experimentar su fase más severa.

El fenómeno también podría causar cortes de energía, rutas cerradas y viajes cancelados o peligrosos, tanto por la nieve como por las ráfagas y el frío extremo.

¿Cuándo terminará el ciclón bomba?

Los modelos meteorológicos señalan que el domingo 1 de febrero por la tarde y noche la tormenta comenzará a desplazarse hacia el océano Atlántico, perdiendo fuerza conforme avanza hacia el noreste.

Para el lunes 2 de febrero por la mañana, gran parte del impacto directo de la tormenta invernal, como nieve y vientos intensos, habrá disminuido, aunque aún podrían mantenerse inundaciones costeras leves o marejadas en algunas zonas.

Las condiciones de frío extremo y nieve acumulada continuarán afectando algunas áreas hasta el inicio de la próxima semana, ya que el aire ártico quedará estancado tras el paso del fenómeno meteorológico.

En conjunto, se espera que el ciclón bomba mantenga condiciones meteorológicas adversas por aproximadamente todo el fin de semana, con efectos notables desde el viernes por la noche hasta el lunes temprano.

Estas son algunas de las recomendaciones

Los meteorólogos advierten que la combinación de nevadas, vientos fuertes y marejadas costeras durante la tormenta, especialmente en marea alta, podría provocar inundaciones significativas en áreas bajas de la costa este de la Unión Americana.

Además, las temperaturas extremadamente bajas pueden representar un riesgo y presentarse en casos como hipotermia y congelación en personas expuestas al frío sin protección adecuada.

Por ello, las autoridades y servicios meteorológicos recomiendan a la población de zonas afectadas prepararse para interrupciones en la energía eléctrica, evitar viajes innecesarios y seguir las alertas oficiales emitidas por los Servicios Meteorológicos Nacionales.

