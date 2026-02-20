Investigan posible incidente terrorista en choque contra subestación eléctrica en Nevada; el auto tenía armas
Un hombre que se estrelló contra una subestación eléctrica en Nevada fue hallado muerto dentro de su vehículo, donde las autoridades encontraron un arsenal de armas.
Un hombre murió la noche del jueves 19 de febrero luego de que estrelló su vehículo en una subestación eléctrica en Boulder City, Navada. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas indicó que el evento estaría relacionado con un acto de terrorismo.
En conferencia de prensa, el Departamento de Policía de La Vegas, el conductor fue identificado como Dawson Maloney, de 23 años, originario de Albany, Nueva York, quien fue hallado con una herida de bala autoinflingida.
De acuerdo con las autoridades, el automóvil se encontraba detenido contra estructuras industriales cuando los oficiales se aproximaron para inspeccionarlo. En el interior fue localizado un hombre adulto sin signos vitales. En la escena también se observaron varias armas de fuego.
El LVMPD señaló que, en coordinación con el Albany Police Department, se confirmó que el individuo había sido reportado recientemente como desaparecido en el estado de Nueva York. Asimismo, se estableció que el hombre viajó desde ese estado hasta Nevada en un vehículo de alquiler, información corroborada mediante datos de lectores de placas.
El sospechoso se había comunicado con miembros de la familia justo antes de este incidente el sospechoso había hecho múltiples declaraciones haciendo referencia a autolesiones y aludiendo a cometer un acto que lo colocaría entre comillas en las noticiasDepartamento de Policía de Las Vegas, Nevada
Según las primeras indagatorias, el joven se comunicó con su madre en donde se refirió a sí mismo como "un hijo terrorista muerto".
Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación por parte de la división correspondiente y que, hasta el momento, no existe una amenaza activa para la comunidad. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles conforme avance el proceso investigativo.
En momentos más información...