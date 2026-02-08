Noticias Nota de rescate exige 6 mdd por la madre de Savannah Guthrie Los presuntos secuestradores exigieron el pago de la extorsión el lunes a las 17:00 horas.

Video Cronología: Todo lo que se sabe de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie

Se cumple una semana desde la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, de su casa en Arizona.

Los presuntos secuestradores han exigido recibir el pago de la extorsión el lunes a las 17:00 horas local.

PUBLICIDAD

Aquí te contamos todo acerca del caso, al igual que la nota que exige millones de dólares en bitcoin para su regreso sano y salvo.

¿Qué se sabe del caso?

Por parte de los investigadores, encontraron sangre en su porche y se dieron cuenta de que la cámara de su timbre se había desconectado y que su cámara de seguridad detectó movimiento.

También se ha informado que redacciones han estado recibiendo notas de rescate, pero por el momento no se ha verificado si son auténticas.

¿Qué dice la nota?

De acuerdo con la cadena KGUN 9 de Tucson, en la nota se advierte que pondrían en riesgo la vida de Nancy Guthrie, de 84 años de edad, si no entregan 6 millones de dólares en Bitcoin antes del lunes 9 de febrero a las 17:00 horas local.

De igual manera, señalaron la existencia de otras notas con el mismo contenido que recibieron diversos medios de comunicación.

¿Qué dicen los familiares acerca de la extorsión?

A través de un video en Instagram, la presentadora y sus hermanos suplicaron que no le hicieran daño a su madre y confirmaron que habían recibido el mensaje y que “entendían”.

Asimismo, dijeron que pagarían por ello y que solo estarán tranquilos hasta que tengan de regreso a su madre.

Por parte de la famosa presentadora, hasta el momento no se ha dado a conocer ningún detalle sobre la comunicación con los presuntos secuestradores y su familia. Al igual que las demandas que piden por el regreso de su madre.

PUBLICIDAD

Trump los respalda



A través de redes sociales, el presidente Donald Trump ordenó a las autoridades federales ayudar en todo lo posible al caso de la conductora.

Por parte del FBI, SE ha ofrecido una recompensa de 50,000 dólares por información sobre el paradero de Guthrie.

Familiares exigen prueba de vida

Después de que los familiares se enteraran de que había otras notas de rescate, pidieron alguna prueba de vida, ya que ahora con toda la tecnología es muy sencillo crear una imagen o hacer que en audio se parezca a cualquier voz.

Hasta el momento, la familia no ha reportado si recibió alguna prueba de que su madre esté viva.