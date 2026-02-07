Renee Nicole Good Fiscalía frena recolección de evidencias tras muerte de Renee Good a manos de agente de ICE Altos funcionarios de Trump y el FBI frenaron investigación por muerte de Renée Good tras tiroteo del ICE en Minneapolis.



Video Crecen protestas en EU contra ICE tras muerte de Renee Nicole Good

Altos funcionarios de la administración de Donald Trump, incluido el jefe del FBI, frenaron la investigación de un fiscal federal sobre el asesinato de Renée Good, quien fue balaceada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis, reveló el New York Times.

El reporte señala que fue solicitada una orden para revisar el vehículo en que fue asesinada la mujer, en busca de evidencia sobre posibles violaciones a derechos civiles sobre el uso de la fuerza por parte de Jonathan Ross, el elemento del ICE que disparó.

"El fiscal, Joseph H. Thompson, escribió en un correo electrónico a sus colegas que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, una agencia estatal que se especializa en investigar tiroteos policiales, se asociaría con el FBI para determinar si el tiroteo había sido justificado y legal o había violado los derechos civiles de la Sra. Good", señala el NYT.

"Pero más tarde esa semana, mientras los agentes del FBI equipados con una orden firmada se preparaban para documentar salpicaduras de sangre y agujeros de bala en la camioneta de la Sra. Good, recibieron órdenes de detenerse, según varias personas con conocimiento de los eventos que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente", añadió.

Video Video revela momento en que agente del ICE dispara a Renee Good



Según NYT, las órdenes fueron de "altos funcionarios, incluido Kash Patel, el director del FBI", quienes manifestaron su preocupación porque una orden con esos elementos sería contradictoria a la narrativa de que Renée Good "atropelló violenta, deliberada y brutalmente al oficial de ICE" que le disparó mientras conducía su vehículo.

Altos funcionarios del Departamento de Justicia presentaron otros enfoques, que igual fueron rechazados. Por ejemplo, una investigación para determinar si la mujer agredió al agente u otra sobre la pareja de Renée Good, presente el día de los hechos.

En protesta, Thompson y otros cinco fiscales federales abandonaron su cargo, lo que desencadenó varias renuncias, afirmó el NYT.

Las autoridades no ofrecieron declaraciones a la investigación del medio neoyorquino.

