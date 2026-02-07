Los Ángeles ¿Quiénes son las víctimas del accidente en un supermercado de Westwood en Los Ángeles? A unos días del accidente en el supermercado de artículos chinos 99 Ranch Market, ubicado en Westwood en Los Ángeles, California, nueva información sobre el nombre de las víctimas ha salido a la luz.

Video Choque de auto contra tienda de Westwood, en Los Ángeles, deja tres muertos y seis heridos

A unos días del accidente en el supermercado de artículos chinos 99 Ranch Market, ubicado en Westwood en Los Ángeles, California, nueva información sigue saliendo a la luz.

El mediodía del jueves 5 de febrero, un auto conducido por una mujer de 92 años embistió a un ciclista e impactó contra la parte frontal del supermercado, arrebatándole la vida a tres personas.

¿Quiénes son las víctimas del accidente en 99 Ranch Market?

Las autoridades de Los Ángeles han revelado la identidad de dos de las tres personas fallecidas en el accidente automovilístico, entre las que se encuentra una mujer hispana y una trabajadora asiática.

Deris González

Deris Renoj, aunque en redes sociales aparece como Deris González, se trata de una mujer de 42 años, madre de familia. Tras el accidente, familiares de la víctima se acercaron a la escena en donde identificaron que la mujer estaba entre las personas fallecidas que dejó el choque.

La mujer hispana era originaria de Guatemala y se encontraba viviendo en Los Ángeles. Según los reportes, Deris trabajaba como empleada del supermercado, en la sección de panadería.

Imagen Foto: Deris González / Facebook

Zih Dao

La segunda víctima fue identificada como Zih Dao, de 28 años. De acuerdo con declaraciones de un primo a NBC Los Ángeles, el joven se encontraba laborando en el supermercado 99 Ranch Market en el momento del accidente.

Sin embargo, en un primer momento las autoridades informaron que Zih Dao era un cliente y se encontraba haciendo compras en la tienda al momento del impacto.

La tercera víctima no ha sido identificada oficialmente. No obstante, la cadena NBC Los Ángeles informó que se trataría de Leonel Mateo, de 52 años, originario de México.

¿Quién causó el choque en el 99 Ranch Market?

La Policía de Los Ángeles no ha dado a conocer el nombre de la conductora de 92 años, quien conducía un Mercedes Benz del año 2023, al momento de impactarse en el supermercado. No obstante, han descartado que se haya tratado de un acto intencional.

Según información, los investigadores siguen revisando el historial médico de la adulta mayor, sin brindar mayores detalles.

