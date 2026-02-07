Noticias

Savannah Guthrie publica un nuevo video tras desaparición de su madre Nancy: "Pagaremos"

Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today", publicó un nuevo video en redes sociales en el que afirma que recibieron un mensaje y pagarán para dar con el paradero de su madre, Nancy Guthrie.

Video Paso a paso: La cronología del FBI y el Sheriff sobre la desaparición de Nancy Guthrie en Arizona

Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today" de NBC, publicó un nuevo video en redes sociales en el que afirma que recibieron un mensaje y pagarán para dar con el paradero de su madre, Nancy Guthrie, reportada como desaparecida desde el pasado 1 de febrero en Tucson, Arizona.

" Recibimos su mensaje y lo entendemos... pagaremos", se escucha decir a la comunicadora quien aparece tomada de las manos al lado de sus hermanos.

Una de las líneas de investigación de las autoridades de Arizona apuntan a que podría haberse tratado de un secuestro, aunque esta versión no había sido confirmada.

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la periodista y co-presentadora del programa Today, fue vista por última vez la noche del 31 de enero en su hogar de Catalina Foothills, cerca de Tucson, Arizona. Las autoridades han clasificado el lugar como una escena de crimen y mantienen una intensa búsqueda en curso.

Las autoridades del condado de Pima y el FBI investigan el caso, frente a indicios de que Nancy fue sustraída de su casa contra su voluntad, según declaraciones oficiales, debido a que dentro de su domicilio se encontraron pertenencias personales, su teléfono y su automóvil.

El FBI ha ofrecido una recompensa de 50 000 dólares por información que ayude a encontrar a Nancy o a quienes pudieran estar involucrados en su desaparición, y mantiene un operativo conjunto con la policía local de Tucson.

Imagen Foto: Savannah Guthrie / Instagram

Los avances de la investigación

Luego de realizar pruebas de ADN halladas en el domicilio, se detectó que la sangre encontrada en el porche delantero de Guthrie coincidía con la suya, según ha declarado el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

En declaraciones para The Associated Press, investigadores descubrieron que la cámara del timbre de su puerta se desconectó el domingo 1 de febrero por la mañana y que los datos del software registraron movimiento en la casa minutos después. Pero los investigadores no han podido recuperar las imágenes debido a que ya no tenía activada la suscripción al servicio.

¿Notas de rescate por Nancy Guthrie?

En días recientes, las autoridades recibieron un “nuevo mensaje” relacionado con la investigación, mismo qu fue entregado a los investigadores para verificar su autenticidad. Esto llevó a un mayor despliegue de agentes y cercos en el área de la casa y a elevar las sospechas de que podría tratarse de un secuestro.

La familia de Nancy, incluida Savannah Guthrie, ha hecho llamados públicos desesperados por su regreso seguro, incluso a través de videos emotivos en redes sociales. Savannah y sus hermanos han expresado su disposición a entablar comunicación con quien tenga a su madre, aunque exigen pruebas claras de que ella está con vida antes de cualquier negociación.

Hasta ahora, no se han anunciado arrestos ni se ha identificado un sospechoso confirmado, y el sheriff de Pima, Chris Nanos, ha mantenido que no existe evidencia concluyente de que Nancy esté muerta, aunque ha reconocido la complejidad del caso y la falta de un rastro definitivo de su paradero.

