Noticias

Tribunal valida la detención de inmigrantes indocumentados sin derecho a fianza

Aquí en N+ Univision te contamos qué dijeron los jueces y cuántas detenciones por parte del ICE van en EEUU

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Departamento de Justicia busca limitar apelaciones contra órdenes de deportación: ¿De qué trata?

El Tribunal de Apelaciones avaló la política del presidente Donald Trump que mantiene a los migrantes detenidos sin derecho a fianza.

Esto se debió a que 3 jueces respaldaron la postura de la administración del republicano al reinterpretar una ley de inmigración.

PUBLICIDAD

Aquí en N+ Univision te contamos qué dijeron los jueces y cuántas detenciones por parte del ICE van en EEUU.

Más sobre Noticias

Mexicano denuncia golpiza injustificada de ICE; sufrió ocho fracturas en el cráneo
2 mins

Mexicano denuncia golpiza injustificada de ICE; sufrió ocho fracturas en el cráneo

Estados Unidos
Búsqueda de Nancy Guthrie: Policía remolca coche que se encontraba en su garaje y asegura cámara de video
2 mins

Búsqueda de Nancy Guthrie: Policía remolca coche que se encontraba en su garaje y asegura cámara de video

Estados Unidos
Arrestan a un hombre de Ohio acusado de amenazar de muerte al vicepresidente J.D. Vance
1 mins

Arrestan a un hombre de Ohio acusado de amenazar de muerte al vicepresidente J.D. Vance

Estados Unidos
Estados Unidos da a Ucrania y Rusia plazo hasta junio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, según Zelensky
2 mins

Estados Unidos da a Ucrania y Rusia plazo hasta junio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, según Zelensky

Estados Unidos
Trump dice que no se disculpará por publicar video racista de los Obama: 'No lo vi completo'
1 mins

Trump dice que no se disculpará por publicar video racista de los Obama: 'No lo vi completo'

Estados Unidos
EEUU congelado: ¿Por qué este fin de semana será el más peligroso en lo que va de 2026? Esta es la explicación
3 mins

EEUU congelado: ¿Por qué este fin de semana será el más peligroso en lo que va de 2026? Esta es la explicación

Estados Unidos
DHS busca deportar a Liam Conejo, niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido por el ICE
1 mins

DHS busca deportar a Liam Conejo, niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido por el ICE

Estados Unidos
Alerta de frío extremo: Ciudades donde se esperan temperaturas de -22 °F el sábado y domingo en Estados Unidos
2 mins

Alerta de frío extremo: Ciudades donde se esperan temperaturas de -22 °F el sábado y domingo en Estados Unidos

Estados Unidos
Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias
1 mins

Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias

Estados Unidos
La publicación de un video racista en contra de los Obama fue "error" de un "empleado", dice la Casa Blanca
2 mins

La publicación de un video racista en contra de los Obama fue "error" de un "empleado", dice la Casa Blanca

Estados Unidos

¿Qué dijeron los jueces?

La corte mencionó que no todos los extranjeros detenidos pueden ser puestos en libertad bajo fianza y que, si un extranjero cometía un delito penal de los que están enumerados en el 1226(c), perdería su derecho a la fianza.

Florida ya registra más de 5000 personas detenidas por el ICE

De acuerdo con TRAC Reports, Florida registra 5,187 personas ingresadas en los centros de detención de ICE tan solo en el primer mes del año 2026, convirtiéndose en uno de los estados con mayor número de detenciones, en los que destacan Texas, Louisiana y California.

Cabe mencionar que a nivel nacional se reportan más de 65.000 personas que están bajo custodia de ICE a finales del año 2025 y 3 de cada 4 no tienen condenas criminales.

¿Por qué niños migrantes siguen detenidos más de 20 días en Texas?

El Acuerdo Flores es un convenio judicial firmado en 1997 en donde se establecen estándares mínimos para el trato de menores migrantes. En donde no pueden permanecer detenidos de manera indefinida y, si es inevitable, debe ser con solo 20 días y en condiciones adecuadas.

Sin embargo, este acuerdo no lo han respetado las autoridades, ya que el abogado Haim Vásquez dice que no es válido, ya que no existen las condiciones para liberar a los menores. No tienen dónde colocarlos o ya no hay espacio en los centros de atención y es por ello que carece de fundamento jurídico.


ALM

Relacionados:
NoticiasEstados Unidos de AméricaDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX