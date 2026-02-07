Noticias Tribunal valida la detención de inmigrantes indocumentados sin derecho a fianza Aquí en N+ Univision te contamos qué dijeron los jueces y cuántas detenciones por parte del ICE van en EEUU

El Tribunal de Apelaciones avaló la política del presidente Donald Trump que mantiene a los migrantes detenidos sin derecho a fianza.

Esto se debió a que 3 jueces respaldaron la postura de la administración del republicano al reinterpretar una ley de inmigración.

Aquí en N+ Univision te contamos qué dijeron los jueces y cuántas detenciones por parte del ICE van en EEUU.

¿Qué dijeron los jueces?

La corte mencionó que no todos los extranjeros detenidos pueden ser puestos en libertad bajo fianza y que, si un extranjero cometía un delito penal de los que están enumerados en el 1226(c), perdería su derecho a la fianza.

Florida ya registra más de 5000 personas detenidas por el ICE

De acuerdo con TRAC Reports, Florida registra 5,187 personas ingresadas en los centros de detención de ICE tan solo en el primer mes del año 2026, convirtiéndose en uno de los estados con mayor número de detenciones, en los que destacan Texas, Louisiana y California.

Cabe mencionar que a nivel nacional se reportan más de 65.000 personas que están bajo custodia de ICE a finales del año 2025 y 3 de cada 4 no tienen condenas criminales.

¿Por qué niños migrantes siguen detenidos más de 20 días en Texas?

El Acuerdo Flores es un convenio judicial firmado en 1997 en donde se establecen estándares mínimos para el trato de menores migrantes. En donde no pueden permanecer detenidos de manera indefinida y, si es inevitable, debe ser con solo 20 días y en condiciones adecuadas.

Sin embargo, este acuerdo no lo han respetado las autoridades, ya que el abogado Haim Vásquez dice que no es válido, ya que no existen las condiciones para liberar a los menores. No tienen dónde colocarlos o ya no hay espacio en los centros de atención y es por ello que carece de fundamento jurídico.