Exministro francés Jack Lang ofrece su renuncia al Instituto del Mundo Árabe por el caso Epstein

El exministro francés Jack Lang propuso este sábado 7 de febrero su renuncia al Instituto del Mundo Árabe en París, tras acusaciones sobre sus supuestas vínculos con Jeffrey Epstein.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, mencionó ante medios de comunicación que pronto nombrará a un presidente interino para la institución tras la renuncia de Lang.

El exministro ya había declarado días antes que las acusaciones que se le hacían eran “infundadas”.

Abren una investigación en contra del exministro y su hija

Cabe mencionar que las declaraciones del exministro se dieron después de que se abriera una investigación de él y su hija, después de que aparecieran en los más recientes archivos publicados de Jeffrey Epstein.

La hija del exministro aparece en los archivos de una empresa en el extranjero en copropiedad con Epstein. Caroline, productora de cine, dimitió este lunes dos de febrero como presidenta del Sindicato de Producción Independiente.

Por lo cual Lang y su hija serán investigados por " blanqueo de ganancias procedentes de fraude fiscal agravado" por sus vínculos financieros con el millonario.

Jack Lang tomó con serenidad la investigación.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AFP, Lang recibió la noticia de la apertura de una investigación "con serenidad e incluso alivio".

"Aportará mucha luz sobre las acusaciones que ponen en duda mi probidad y mi honor", expresó.

Sin embargo, medios franceses han dado a conocer que el exministro habría solicitado en varias ocasiones fondos y favores a Epstein.

Convocan reunión

El ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo este viernes 6 de febrero que había convocado a Lang a una reunión este fin de semana y que los archivos que salen requerirán de un examen a profundidad.