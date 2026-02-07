Noticias

Exministro francés Jack Lang ofrece su renuncia al Instituto del Mundo Árabe por el caso Epstein

Aquí te mostramos de qué acusan al exministro francés y sus vínculos con el controversial caso Epstein

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Documentos revelan que Jeffrey Epstein financió pruebas genéticas y de longevidad en Harvard

El exministro francés Jack Lang propuso este sábado 7 de febrero su renuncia al Instituto del Mundo Árabe en París, tras acusaciones sobre sus supuestas vínculos con Jeffrey Epstein.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, mencionó ante medios de comunicación que pronto nombrará a un presidente interino para la institución tras la renuncia de Lang.

PUBLICIDAD

El exministro ya había declarado días antes que las acusaciones que se le hacían eran “infundadas”.

Abren una investigación en contra del exministro y su hija

Más sobre Noticias

Tribunal valida la detención de inmigrantes indocumentados sin derecho a fianza
1 mins

Tribunal valida la detención de inmigrantes indocumentados sin derecho a fianza

Estados Unidos
Mexicano denuncia golpiza injustificada de ICE; sufrió ocho fracturas en el cráneo
2 mins

Mexicano denuncia golpiza injustificada de ICE; sufrió ocho fracturas en el cráneo

Estados Unidos
Búsqueda de Nancy Guthrie: Policía remolca coche que se encontraba en su garaje y asegura cámara de video
2 mins

Búsqueda de Nancy Guthrie: Policía remolca coche que se encontraba en su garaje y asegura cámara de video

Estados Unidos
Arrestan a un hombre de Ohio acusado de amenazar de muerte al vicepresidente J.D. Vance
1 mins

Arrestan a un hombre de Ohio acusado de amenazar de muerte al vicepresidente J.D. Vance

Estados Unidos
Estados Unidos da a Ucrania y Rusia plazo hasta junio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, según Zelensky
2 mins

Estados Unidos da a Ucrania y Rusia plazo hasta junio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, según Zelensky

Estados Unidos
Trump dice que no se disculpará por publicar video racista de los Obama: 'No lo vi completo'
1 mins

Trump dice que no se disculpará por publicar video racista de los Obama: 'No lo vi completo'

Estados Unidos
EEUU congelado: ¿Por qué este fin de semana será el más peligroso en lo que va de 2026? Esta es la explicación
3 mins

EEUU congelado: ¿Por qué este fin de semana será el más peligroso en lo que va de 2026? Esta es la explicación

Estados Unidos
DHS busca deportar a Liam Conejo, niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido por el ICE
1 mins

DHS busca deportar a Liam Conejo, niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido por el ICE

Estados Unidos
Alerta de frío extremo: Ciudades donde se esperan temperaturas de -22 °F el sábado y domingo en Estados Unidos
2 mins

Alerta de frío extremo: Ciudades donde se esperan temperaturas de -22 °F el sábado y domingo en Estados Unidos

Estados Unidos
Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias
1 mins

Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias

Estados Unidos

Cabe mencionar que las declaraciones del exministro se dieron después de que se abriera una investigación de él y su hija, después de que aparecieran en los más recientes archivos publicados de Jeffrey Epstein.

La hija del exministro aparece en los archivos de una empresa en el extranjero en copropiedad con Epstein. Caroline, productora de cine, dimitió este lunes dos de febrero como presidenta del Sindicato de Producción Independiente.

Por lo cual Lang y su hija serán investigados por " blanqueo de ganancias procedentes de fraude fiscal agravado" por sus vínculos financieros con el millonario.

Jack Lang tomó con serenidad la investigación.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AFP, Lang recibió la noticia de la apertura de una investigación "con serenidad e incluso alivio".

"Aportará mucha luz sobre las acusaciones que ponen en duda mi probidad y mi honor", expresó.

Sin embargo, medios franceses han dado a conocer que el exministro habría solicitado en varias ocasiones fondos y favores a Epstein.

Convocan reunión

El ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo este viernes 6 de febrero que había convocado a Lang a una reunión este fin de semana y que los archivos que salen requerirán de un examen a profundidad.


ALM

Relacionados:
NoticiasJeffrey Epstein

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX