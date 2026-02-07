Donald Trump

Trump y "Tito" Asfura se reúnen en Mar-a-Lago; acuerdan ir contra el narco y la inmigración ilegal

El presidente Donald Trump sostuvo una reunión con su homólogo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en Mar-a-Lago, Florida. Ahí, conversaron sobre temas como la seguridad, economía y comercio.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Discurso toma posesión Nasry Asfura: Buena relación con EEUU y gobierno de austeridad

El presidente Donald Trump sostuvo una reunión con su homólogo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en Mar-a-Lago, Florida, en donde reconoció que apoyó su reciente candidatura para llegar a la Casa Presidencial.

A través de su cuenta en Truth Social, el republicano confirmó su apoyo a Asfura y su afinidad en la lucha por la seguridad, en contra del narcotráfico y de la inmigración ilegal.

"Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito. Tras mi firme apoyo, ¡ganó las elecciones!”, aseguró el presidente de Estados Unidos.

Asimismo, Trump afirmó que habrá trabajo conjunto con Nasry Asfura, presidente de Honduras desde el pasado 27 de enero, para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y la deportación de inmigrantes ilegales.

“Tenemos una estrecha asociación en seguridad, trabajando juntos para contrarrestar a los peligrosos Cárteles y narcotraficantes, y deportando a migrantes ilegales y miembros de pandillas fuera de los Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de EEUU


Asimismo, Donald Trump destacó que conversaron sobre comercio, inversión entre Estados Unidos y Honduras.

Y destacó que Nasry Asfura se centrará en la salud, bienestar, educación y la prosperidad económica de Honduras.

